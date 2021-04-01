بيكيه: الخسارة من ليفربول مؤلمة أكثر من غيرها

الخميس، 01 أبريل 2021 - 12:17

كتب : محرر في الجول

جيرارد بيكيه - برشلونة - إشبيلية

يرى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أن الخسارة من ليفربول 4-0 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 كانت مؤلمة أكثر من أي خسارة للفريق الكتالوني.

جيرارد بيكيه

النادي : برشلونة

وفشل برشلونة في الحفاظ على تفوقه 3-0 في مباراة الذهاب في كامب نو، ليخسر في أنفيلد برباعية.

وقال بيكيه لتليفزيون كتالونيا: "عانينا من بعض الخسائر المؤلمة في برشلونة، واحدة من أكثر الهزائم المؤلمة عندما خسر برشلونة 4-0 من ليفربول، كانت خسارة صعبة، لكن في الحياة تخسر أكثر مما تكسب. الهزيمة جزء من الحياة".

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وأوضح "الفوز يعني تحقيق شيء ما: انتصار رياضي أو انتصار في حياتك الشخصية".

وواصل "والدي لم يجعلني مهووسا بالفوز، في كرة القدم لم يخبرني أبدا أنه يجب أن أفوز، لقد كان متطلبا لكن لم يكن هناك التزام بالفوز، من الأسهل معرفة كيف تفوز من أن تخسر".

وتحدث بيكيه عن بطولته المفضلة واختار "أي دوري أبطال لأنه يلمع أكثر من غيره، وكأس العالم أيضا لأنه لم يحدث من قبل".

وفاز بيكيه بدوري الأبطال مع برشلونة 3 مرات، وكأس العالم 2010 مع منتخب إسبانيا.

وأشار بيكيه إلى محاولته اللحاق بمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الليجا يوم 10 أبريل الجاري.

وقال: "سأحاول اللعب ضد ريال مدريد. سأواصل العمل يوما بعد يوم".

وأتم "سأحاول أن أكون جاهزا في أقرب وقت ممكن".

ويغيب بيكيه عن برشلونة منذ بداية مارس بسبب إصابته بالتواء في الرباط الداخلي للركبة.

بيكيه برشلونة ريال مدريد ليفربول
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