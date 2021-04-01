سيراليون تستأنف ضد قرار تأجيل مباراة بنين

قرر الاتحاد السيراليوني لكرة القدم، الاستئناف ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل لقاء بنين.

وأصدر الاتحاد السيراليوني بيانا، يطالب فيه كاف باحتساب ثلاث نقاط لسيراليون باعتابارها فائزة ضد بنين.

كانت سيراليون ستواجه بنين قبل يومين في الجولة الختامية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

نتائج مسحات كورونا قبل اللقاء، أسفرت عن إيجابية 6 لاعبين من بنين، ليعترض منتخب بنين ويتهم الجانب السيراليوني بتزوير المسحات.

الاتحاد الإفريقي قرر تأجيل اللقاء إلى شهر يونيو المقبل، ليتأجل حسم البطاقة الأخيرة للمشاركة في أمم إفريقيا.

وتحتل بنين المركز الثاني في ترتيب المجموعة الـ12 خلف نيجيريا، برصيد 7 نقاط، فيما تحل سيراليون ثالثا برصيد 4 نقاط.

وتحتاج سيراليون للفوز بهدف للتأهل، فيما تحتاج بنين للتعادل فقط لبلوغ البطولة.