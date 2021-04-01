الدرندلي: لم نواجه أي صعوبات في السودان.. ذاهبون لاقتناص الـ3 نقاط
الخميس، 01 أبريل 2021 - 11:36
كتب : FilGoal
أكد خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي أن بعثة فريقه لم تواجه أي صعوبات منذ وصولها الأراضي السودانية لمواجهة المريخ في دوري أبطال إفريقيا.
وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى السودان مساء الأربعاء على أن يخوض الفريق مرانه الأول يوم الخميس استعدادا لمواجهة المريخ السبت في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
أوضح الدرندلي في تصريحات أبرزها موقع ناديه أن هناك تنسيق كامل مع السفارة المصرية بالخرطوم، ومسؤولي المريخ السوداني، في ضوء العلاقة الوطيدة بين الناديين.
وشدد الدرندلي على احترامه الكامل لنادي المريخ ومسؤوليه، وتقديره للاستقبال الحافل الذي حظيت به بعثة الأهلي في مطار الخرطوم الدولي من إدارة المريخ.
وأوضح رئيس بعثة الأهلي في السودان أن مباراة المريخ ليست سهلة على الإطلاق، خاصة أن المنافس يمتلك تاريخا كبيرا وإمكانات قوية، تجعل من لقاء السبت المقبل صعبا على الفريقين.
كما أشاد الدرندلي بموقف جماهير الأهلي التي استقبلت بعثة الفريق في مطار الخرطوم، مؤكدا أن جماهير النادي داخل وخارج مصر هي العامل الرئيسي، والدافع المستمر نحو تحقيق البطولات، مؤكدا أن الأهلي سيبذل قصارى جهده في لقاء المريخ؛ من أجل العودة لمصر بالنقاط الثلاث.
وتضم بعثة الأهلي في السودان 24 لاعبا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان "بيكهام" ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي "أفشة"، وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل "كوكا".
يذكر أن الأهلي نجح في تحقيق فوز عريض في الجولة الماضية علي فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة ورفع رصيده الي 7 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المريخ السوداني على ملعب الجوهرة الزرقاء من أجل حسم التأهل للدور المقبل.
وخاض الأهلي 4 مباريات في دور المجموعات، وحقق الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.