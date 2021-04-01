الدرندلي: لم نواجه أي صعوبات في السودان.. ذاهبون لاقتناص الـ3 نقاط

أكد خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي أن بعثة فريقه لم تواجه أي صعوبات منذ وصولها الأراضي السودانية لمواجهة المريخ في دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى السودان مساء الأربعاء على أن يخوض الفريق مرانه الأول يوم الخميس استعدادا لمواجهة المريخ السبت في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أوضح الدرندلي في تصريحات أبرزها موقع ناديه أن هناك تنسيق كامل مع السفارة المصرية بالخرطوم، ومسؤولي المريخ السوداني، في ضوء العلاقة الوطيدة بين الناديين.

وشدد الدرندلي على احترامه الكامل لنادي المريخ ومسؤوليه، وتقديره للاستقبال الحافل الذي حظيت به بعثة الأهلي في مطار الخرطوم الدولي من إدارة المريخ.

وأوضح رئيس بعثة الأهلي في السودان أن مباراة المريخ ليست سهلة على الإطلاق، خاصة أن المنافس يمتلك تاريخا كبيرا وإمكانات قوية، تجعل من لقاء السبت المقبل صعبا على الفريقين.

كما أشاد الدرندلي بموقف جماهير الأهلي التي استقبلت بعثة الفريق في مطار الخرطوم، مؤكدا أن جماهير النادي داخل وخارج مصر هي العامل الرئيسي، والدافع المستمر نحو تحقيق البطولات، مؤكدا أن الأهلي سيبذل قصارى جهده في لقاء المريخ؛ من أجل العودة لمصر بالنقاط الثلاث.

وتضم بعثة الأهلي في السودان 24 لاعبا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان "بيكهام" ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي "أفشة"، وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل "كوكا".

يذكر أن الأهلي نجح في تحقيق فوز عريض في الجولة الماضية علي فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة ورفع رصيده الي 7 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المريخ السوداني على ملعب الجوهرة الزرقاء من أجل حسم التأهل للدور المقبل.

وخاض الأهلي 4 مباريات في دور المجموعات، وحقق الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.