سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S

الخميس، 01 أبريل 2021 - 11:13

كتب : أمير عبد الحليم

سباليتي - صلاح

رد لوتشيانو سباليتي المدير الفني الإيطالي المخضرم على إشادة محمد صلاح نجم ليفربول بتأثيره على مسيرته، حينما كان النجم المصري لاعبا تحت قيادته في روما.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وكان صلاح أرجع خلال حواره الأخير مع صحيفة "ماركا" الإسبانية تطور قدراته التهديفية إلى حرص سباليتي على العمل معه بشكل منفرد، خلال فترة لعبه في روما. ( اقرأ تصريحاته )

وقال سباليتي لـFilGoal.com: "رأيت مدربين يقولون لمدافعينهم عن صلاح: احذروا أن يمر هناك، لكنه كان يمر".

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وتابع مديحه "وضعوا عليه رقابة بإحكام لأنه سريع وكان سريعا جدا".

وواصل "يقولون للمدافعين: لا تتركوه يدور بكم لأنه سيسدد ولكنه كان يسدد".

ثم أضاف "صلاح جعل المدافعين الكبار والذي يمكن أن نصف مقاسهم بالـLarge يبدون كأنهم مقاس Small".

وأكمل "أقول لكم شيئا، لقد جعل الملعب نفسه يبدو أصغر بسبب سرعته".

وكان سباليتي وصف صلاح في 2017 بأفضل لاعب دربه في مسيرته، خلال فترة تألق النجم المصري لموسمين معه في روما.

سباليتي واصل مديحه "هل يقول صلاح إنني طورته؟ لا لا، هو من طورني لأنه يمتلك موهبة طبيعية".

وأوضح "صلاح أراد أن يطور من قدراته لأنه محترف رائع".

وأتم "لقد توقعت كل ما وصل له لأنه شخص رائع، كنت أراه دائما اللاعب الذي ينشر الذعر في دفاع الخصم".

وسجل صلاح 28 هدفا وصنع 21 لروما خلال 62 مباراة تحت قيادة سباليتي، قبل أن يفترقا بانتقال النجم المصري إلى ليفربول ورحيل المدرب لقيادة إنتر ميلان.

صلاح ليفربول سباليتي روما
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