كرة يد – قرعة أوليمبياد طوكيو.. مصر في مجموعة الدنمارك والسويد

وقعت مصر رفقة السويد والدنمارك في المجموعة الثانية لأوليمبياد طوكيو 2020.

أجريت اليوم الخميس، قرعة رياضة كرة اليد لـ أوليمبياد طوكيو 2020.

وأسفرت القرعة عن وقوع مصر بالجموعة الثانية، رفقة السويد، والدنمارك حامل لقب آخر نسختين من كأس العالم.

مجموعة مصر ضمعت أيضا اليابان صاحبة الأرض في البطولة، بجانب البرتغال مفاجأة الدورة بعد تأهلها في اللحظات الأخيرة على حساب كرواتيا، والبحرين البلد العربي الآخر في البطولة وبطل آسيا.

وجاءت المجموعتين كالتالين:

المجموعة الأولى

-النرويج

-فرنسا

-ألمانيا

-البرازيل

-إسبانيا

-الأرجنتين

المجموعة الثانية

-الدنمارك

-السويد

-البرتغال

-اليابان

-مصر

-البحرين.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل عن كل مجموعة للدور التالي من البطولة، على أن تٌستكمل البطولة بنظام خروج المغلوب بداية من ربع النهائي.

مصر تشارك في أوليمبياد طوكيو بصفتها بطلا للنسخة الأخيرة من كأس الأمم الإفريقية.

وقد احتلت مصر المركز السابع في آخر نسخة من كأس العالم لليد، والتي أقيمت في مصر شهر يناير الماضي.

وتقام دورة أوليمبياد طوكيو 2020 خلال صيف 2021 الجاري، لكنها احتفت بمسمى 2020 رغم تأجيلها لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.