إبراهيم حسن يختار تشكيله التاريخي لمنتخب مصر "الخطيب مع حسام حسن"
الخميس، 01 أبريل 2021 - 10:14
كتب : محرر في الجول
اختار إبراهيم حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق تشكيله التاريخي للفراعنة.
ويقود توأمه حسام حسن هجوم تشكيله التاريخي بصحبة محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي ورئيسه الحالي.
وجاء تشكيل الظهير الأيمن التاريخي للكرة المصرية على النحو التالي:
حراسة المرمى: إكرامي (عصام الحضري)
خط الدفاع: ربيع ياسين (أحمد رمزي) – ماهر همام – أشرف قاسم (هاني رمزي) – أحمد عبد الباقي
خط الوسط: مجدي عبد الغني (أسامة عرابي) – صفوت عبد الحليم - طاهر أبو زيد – محمد صلاح
خط الهجوم: حسام حسن – محمود الخطيب (جمال عبد الحميد)