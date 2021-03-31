نادر شوقي يكشف حقيقة مفاوضات عبد الرحمن مجدي مع الأهلي

كشف نادر شوقي، وكيل عبد الرحمن مجدي لاعب النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأولمبي، حقيقة وجود مفاوضات بين موكله والنادي الأهلي خلال المرحلة الحالية.

وقال نادر شوقي في تصريحات للصحفيين إن عبد الرحمن مجدي لم ولن يتفاوض مع الأهلي أو أي ناد آخر خلال المرحلة الحالية، ويصب كامل تركيزه على التواجد والمشاركة مع النادي الإسماعيلي للخروج من عثرته.

وأضاف وكيل عبد الرحمن مجدي، أن اللاعب يرغب في حجز مكانه في قائمة منتخب مصر الأولمبي المشارك في أولمبياد طوكيو المُقبل خلال الصيف المُقبل، ولا صحة لما تردد بشأن مفاوضات الأهلي على الإطلاق.

عبد الرحمن مجدي كان أحد العناصر الأساسية لمنتخب مصر الأولمبي المتوج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في مصر 2019.

ويغيب عبد الرحمن مجدي عن الإسماعيلي منذ الجولة الثانية للدوري المصري بسبب الإصابة.