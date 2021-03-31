تصفيات المونديال - الدنمارك تهزم النمسا برباعية وتبتعد بالصدارة

ابتعد منتخب الدنمارك بصدارة مجموعته في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر بالفوز على النمسا برباعية دون رد.

ووصل منتخب الدنمارك للعلامة الكاملة بـ9 نقاط بعد 3 جولات من التصفيات، بفارق 4 نقاط عن إسكتلندا صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد النمسا عند النقطة 4 في المركز الرابع.

رباعية الدنمارك سجلها أندرياس أوليسن هدفين، وهدف لكل من خواكيم مايهلي وبيير إيميل هويبيرج.

وفي المجموعة ذاتها فاز منتخب إسكتلندا على جزر الفارو برباعية دون رد، ليصل إلى النقطة 5 في المركز الثاني، ويستمر جزر الفارو بنقطة في المركز الخامس.

وفاز أيضا منتخب إسرائيل على مولودفا برباعية مقابل هدف، ليصل إلى النقطة 4 في المركز الثالث. ويتجمد رصيد مولدوفا عند نقطة واحدة في المركز الأخير.