تصفيات المونديال - جريزمان يخطف فوزا صعبا لـ فرنسا.. وكازاخستان تُعطل أوكرانيا

الأربعاء، 31 مارس 2021 - 22:46

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان يحتفل بهدفه مع منتخب فرنسا ضد البوسنة والهرسك

خطف أنطوان جريزمان فوزا صعبا لفرنسا من فم البوسنة والهرسك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.

وحل منتخب فرنسا ضيفا على البوسنة لملاقاته في ثالث جولات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

سجل هدف المباراة الوحيد أنطوان جريزمان في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

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وفي مباراة أخرى أقيمت في ذات التوقيت تعادل منتخب أوكرانيا مع ضيفه كازاخستان إيجابيا بهدف لمثله.

افتتح رومان يارميشوك أهداف اللقاء لأوكرانيا في الدقيقة 20.

وأرك سيركزهان موزيخوف التعادل لمنتخب كازاخستان في الدقيقة 59.

بتلك النتائج يتصدر منتخب فرنسا المجموعة بسبع نقاط يليه أوكرانا بثلاث نقاط وخاض كل منهما ثلاث مباريات.

فيما يحتل منتخب فنلندا المركز الثالث بنقطتين.

ويأتي منتخب البوسنة رابعا بنقطة واحدة من مباراتين وبفارق الأهداف عن كازاخستان.

يذكر أن أصحاب الصدارة يتأهلون مباشرة للمونديال فيما يخوض أصحاب الوصافة ملحق التصفيات.

تصفيات المونديال فرنسا أوكرانيا
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