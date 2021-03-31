تصفيات المونديال - ماجواير يصحح خطأ ستونز ويقود إنجلترا لفوز صعب على بولندا

الأربعاء، 31 مارس 2021 - 22:45

كتب : FilGoal

منتخب إنجلترا

قاد هاري ماجواير مدافع منتخب إنجلترا فريقه للفوز على بولندا بثنائية مقابل هدف، في الجولة الثالثة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وصحح ماجواير مدافع مانشستر يونايتد خطأ زميله جون ستونز مدافع مانشستر سيتي الذي كلف منتخب إنجلترا هدفا لبولندا، في المباراة التي أقيمت بملعب ويمبلي في لندن.

تقدم منتخب إنجلترا من ركلة جزاء في الدقيقة 19 نفذها القائد هاري كين.

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وفي الدقيقة 58 سجل منتخب بولندا التعادل بعدما خطف جاكوب مودير الكرة من ستونز وسدد بقوة في شباك نيك بوب.

لكن ماجواير عاد وسجل هدف فوز الأسود الثلاثة في الدقيقة 85 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بصناعة زميله جون ستونز.

الفوز رفع رصيد إنجلترا إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة التاسعة، بينما تجمد رصيد بولندا عند النقطة 4 في المركز الرابع.

المجر × أندورا

كما فاز منتخب المجر على أندورا في المجموعة ذاتها بأربعة أهداف مقابل هدف، ليصل إلى النقطة 7 في المركز الثاني، ويتجمد رصيد أندورا دون نقاط في المركز الخامس.

ألبانيا × سان مارينو

وانتصر أيضا منتخب ألبانيا على سان مارينو بثنائية دون رد، ليصل رصيد ألبانيا إلى النقطة 6 في المركز الثالث بالمجموعة خلف إنجلترا والمجر، ويظل سان مارينو دون نقاط في المركز الأخير.

إنجلترا بولندا تصفيات المونديال
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