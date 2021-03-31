سام مرسي: سأعمل بجد لأنضم للمنتخب.. أفتقد اللاعبين وصلاح غير من شكل الكرة الإفريقية

قال سام مرسي لاعب ميدلزبره إنه لا يوجد أي تواصل بينه وبين الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري.

سام مرسي النادي : ميدلسبره

وتحدث سام مرسي لقناة "الأهلي" التليفزيونية قائلا: "لا أعلم سبب عدم وجودي مع منتخب مصر لكنني أؤمن تماما أن لكل مدير فني قناعاته الخاصة واحتياجاته".

وشدد "سأواصل العمل الجاد لانتظار الفرصة المناسبة للانضمام مجددا لمنتخب مصر".

وتابع "أتمنى التواجد رفقة منتخب مصر وأتقد العديد من اللاعبين وكانت أسعد لحظاتي هي مشاركتي أمام أوروجواي في كأس العالم 2018".

وعن هل يتابع الكرة المصرية قال: "أتابعها جيدا واللاعبون المصريون يلعبون بشكل جيد والكل يتحدث عن اللاعب المصري بشكل مميز لما يتمتع به من جودة عالية والعديد من زملائي أشادوا بالأهلي في مباراته ضد بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية".

وأضاف "محمد صلاح كذلك غير من شكل الكرة الإفريقية وأصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم وكان من دواعي سروري اللعب بجانبه".

وعاد سام مرسي وتحدث عن فرصه للانضمام لمنتخب مصر ووجه رسالة للبدري قائلا: "سأعمل بكل قوة لانتظار الفرصة".

وخاض صاحب الـ29 عاما سبع مباريات دولية مع منتخب مصر لم يسجل أو يصنع فيهم أي هدف.

ويحتل ميدلزبره المركز التاسع في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بـ56 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ريدينج صاحب المركز السادس والمؤهل لملحق التأهل لبريميرليج وللأخير لقاء أقل.