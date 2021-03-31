يورو الشباب – تأهل إسبانيا وإيطاليا وخروج إنجلترا وصاحبتي الأرض.. والبطولة تستكمل في يونيو

الأربعاء، 31 مارس 2021 - 21:30

كتب : FilGoal

كأس أمم أوروبا تحت 21 عاما - 2021

بعد نهاية الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأوروبية تحت 21 عاما، تأهلت إسبانيا وإيطاليا، فيما ودعت إنجلترا البطولة من المجموعات في أكبر مفاجآت البطولة.

البطولة التي أقيمت في سلوفينيا والمجر، شهدت خروج البلدين من الدور الأول، بل واحتلالهما المركز الأخير في مجموعتيهما.

المجموعة الأولى

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هولندا احتلت المركز الأول في ترتيب المجموعة الأولى، فيما حلت ألمانيا ثانيا بفارق الأهداف عن هولندا.

رومانيا حلت ثالثا رغم جمع 5 نقاط أيضا، لكنها ودعت البطولة بفارق الأهداف، وجاءت المجر صاحبة الأرض في المركز الرابع والأخير بلا رصيد من النقاط.

المجموعة الثانية

في المجموعة الثانية، احتلت إسبانيا المركز الأول برصيد 7 نقاط، فيما حلت إيطاليا ثانيا برصيد 5 نقاط.

وجاءت التشيك في المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما احتلت سلوفينيا صاحبة الأرض، المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة

الدنمارك تألقت واحتلت المركز الأول في المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، فيما حلت فرنسا ثانيا برصيد 6 نقاط.

وودعت روسيا البطولة بعد احتلال المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وأيسلندا رابعا بلا رصيد من النقاط.

المجموعة الرابعة

البرتغال أيضا جمعت العلامة الكاملة بتسع نقاط عن المجموعة الرابعة، لتحتل الصدارة، فيما حلت كرواتيا ثانيا برصيد 3 نقاط فقط.

سويسرا احتلت المركز الثالث برصيد 3 نقاط وودعت البطولة، وكانت أكبر المفاجآت بخروج إنجلترا بعد احتلال المركز الأخير برصيد 3 نقاط أيضا.

إنجلترا فازت في الجولة الأخيرة على كرواتيا 2-1 بهدفي أولوتشي إيزي لاعب كريستال بالاس، وكورتيس جونز نجم ليفربول، لكن الفوز لم يكن كافيا لجيل يضم أيضا آرون رامسدال حارس شيفيلد يونايتد الأساسي، وجافيت تانجانجا لاعب توتنام، وتوم ديفيز لاعب وسط إيفرتون، وريان برويستر مهاجم شيفيلد، وماسون جرينوود نجم مانشستر يونايتد، وهودسون أودوي نجم تشيلسي، وإيدي نيكيتيه وإيميل سميث رو لاعبا أرسنال.

استكمال البطولة في مايو ويونيو

البطولة التي تقام بنظام استثنائي بسبب ضغط المباريات الناتج عن وباء كورونا، ستٌستكمل في شهري مايو ويونيو المقبلين.

مباريات ربع النهائي ستكون يوم 31 مايو المقبل. هولندا ستواجه فرنسا، فيما ستلعب الدنمارك مع ألمانيا.

وتلعب إسبانيا مع كرواتيا، فيما تلتقي إيطاليا مع البرتغال.

بعدها ستٌلعب مباراتي قبل النهائي يوم 3 يونيو، وتختتم البطولة يوم 6 يونيو بمباراة النهائي، وبلا مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

8 لاعبين يحتلون حتى الآن صدارة هدافي البطولة برصيد هدفين، وهم أندريس دريير من الدنمارك، وأودسون إدوارد من فرنسا، وريدلي باكو ولوكاس نميتشا من ألمانيا، وباتريك كوتروني مهاجم فالنسيا من إيطاليا، وكودي جاكبو من كرواتيا، وفرانشيسكو ترينكاو لاعب برشلونة من البرتغال، وداني جوميز مهاجم ليفانتي وإسبانيا.

يورو الشباب إسبانيا إيطاليا
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