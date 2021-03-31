بعد فقدان والدته وشقيقتيه.. رسالة مؤثرة من رزاق سيسيه

أرسل رزاق سيسيه لاعب الزمالك المٌعار لنادي الاتحاد السكندري، رسالة مؤثرة للإعلام المصري والجماهير بعد فقدان والدته وشقيقتيه.

رزاق سيسيه فقد والدته وشقيقتين في حادث سير بـ كوت ديفوار قبل أيام.

اللاعب الإيفواري سافر إلى كوت ديفوار بإذن من نادي الاتحاد السكندري للتواجد رفقة عائله في ظل الظروف الصعبة التي مر بها.

وكتب رزاق سيسيه عبر حسابه على فيسبوك: "بعد الفترة الصعبة التي مررت بها أنا وعائلتي، وخسارتي الفادحة لوالدتي وشقيقتاي رحمهما الله، أرجو أن ينير الله قبورهما".

وأضاف "أتمنى من الله أن يمنح القوة لأسرتي لعبور تلك المرحلة، وخاصة والدي".

رزاق أتبع "أريد أيضا أن أشكر فريقي برئاسة السيد العظيم محمد مصيلحي، وكذلك زملائي وحتى خصومي ووسائل الإعلام وكافة الجماهير".

صاحب الـ23 عاما أتم "أشكر كذلك عائلتي التي دعمتني في هذا الاختبار الصعب، جزاكم الله عليه مئات الأضعاف، وجنبنا جميعا مثل هذه المآسي".

منتخب كوت ديفوار كان قد استدعى رزاق سيسيه لأول مرة خلال توقف مارس، قبل أن يٌستبعد من القائمة النهائية، وبعدها بأيام يقع حادث وفاة والدته وشقيقتيه، ويضطر للسفر إلى بلاده.