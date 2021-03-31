طارق يحيى: الأكرم للزمالك هو الانسحاب من كافة البطولات

الأربعاء، 31 مارس 2021 - 19:14

كتب : FilGoal

طارق يحيى - الأهلي - سموحة

يرى طارق يحيى لاعب الزمالك السابق، إن الأفضل لناديه هو الانسحاب من بطولات كافة اللعبات بعد واقعة اعتبار الفريق خاسرا أمام الأهلي في كرة السلة.

وقال طارق يحيى في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "أعتقد بأن الأكرم والأفضل لنا الانسحاب من كل البطولات، أكرم لنا مما يحدث، الزمالك مظلوم تماما".

وأضاف "هناك حالة من التحامل الشديد علينا، لا أعلم ممن؟ ولماذا؟ ما حدث يضاعف من حدة التعصب".

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طارق أتبع "الإصرار على إخراج شيكابالا من الصالة تصرف غريب واعتبره إهانة شديدة ويمس أيضا قيمة النجوم".

واستمر "هل طالب الزمالك في مباراة الدور الاول بصالة النادي الأهلي ضرورة خروج خالد بيبو من المدرجات؟ أو كنا سنعترض على تواجد حسام غالي أو أي نجم سابق بالأهلي؟".

وأتم "هناك حالة من الاضطهاد يعاني منها الزمالك وقد سبق أن عشتها كلاعب باستبعادي من مونديال 1990 وأولمبياد لوس أنجلوس 1984".

كان الاتحاد المصري لكرة السلة قد أصدر قرارا باعتبار الزمالك خاسرا أمام الأهلي في القمة التي كانت يفترض أن تجمعمها على صالة الزمالك.

في الدوري الزمالك كرة سلة طارق يحيى
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