كرة يد - الزمالك يشارك في السوبر الإفريقي مايو المقبل

تم تأكيد مشاركة فريق الزمالك لكرة اليد في السوبر الإفريقي مايو المقبل بمدينة أغادير المغربية.

وكان قد تم تأجيل بطولة السوبر الإفريقي من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة اليد موافقتها على مشاركة الزمالك بشكل رسمي.

وتقام بطولة كأس السوبر في الفترة من 15 إلى 18 مايو بمدينة أغادير المغربية.

كما وافقت اللجنة المؤقتة على ترشيح الاتحاد الإفريقي لكرة اليد لكل من ياسمين السيد وهايدي السيد المحكمتين لإدارة مباريات بطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس في المغرب.

وتم الاجتماع بالمدير الفني لمنتخب مصر للرجال لمناقشة برنامج إعداد الفريق لأولمبياد طوكيو 2021.