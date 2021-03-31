تنس طاولة - الأهلي يُغرم هنا جودة ومريم الهضيبي "وإنذار شديد اللهجة"

قرر رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي تغريم كل من هنا جودة ومريم الهضيبي لاعبتي تنس الطاولة.

وكشف عبد القادر عبر موقع الأهلي الرسمي عن توقيع 10 آلاف جنيه وتوجيه إنذار شديد اللهجة إليهما بعد ما بدر منهما.

وأشار مدير النشاط الرياضي بالأهلي أن القرار جاء بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي وفي ضوء التحقيق الذي جرى مع اللاعبتين اليوم الأربعاء.

وتأتي العقوبة بعد قيام الثنائي بالتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق يتنافى مع سياسة النادي وثوابته وفقا للموقع الرسمي للنادي.

وشدد مدير النشاط الرياضي بالأهلي أن العقوبة جاءت مخففة على اللاعبتين نظرا لصغر سنهما وأنهما ترتكبان هذا الخطأ للمرة الأولى.

وكانت هنا جودة قد نشرت بيانا عبر صفحتها الرسمية تطالب فيه عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأشرف صبحي وزير الرياضة واللجنة الأولمبية من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو.

نداء عاجل إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المهندس... Posted by Hana Goda on Monday, March 29, 2021

وردت مريم الهضيبي ببيان أخر تطالب فيه بمشاركتها في أولمبياد طوكيو بسبب المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المؤهلة للأولمبياد مع زميلاتها والتي لم تشارك فيها هنا جودة بسبب أنها غير مصنفة دوليا على مستوى السيدات.