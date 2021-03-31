ديشامب: مبابي لن يكون راضيا عما فعله حتى الآن

حث ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا كيليان مبابي لاعب الديوك على ضرورة تحسين مستواه بعد ما حدث منه خلال المباراتين الأخيرتين.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان فرنسا

وتحدث ديشامب للصحفيين قائلا: "لا يمكن أن يكون مبابي راضيا عما فعله حتى الآن".

وواصل "لم يكن مرتاحا في اللقاء الأول معنا وكان أفضل ضد كازاخستان، بالطبع هو يريد تسجيل المزيد من الأهداف ويصنعهم".

وعن هل إهدار مبابي لركلة جزاء ضد كازاخستان سوف يؤثر عليه قال: "لا أشعر ذلك، الأمر يحدث للجميع".

وأتم ديشامب "أعرف مبابي جيدا، ربما لا يظهر أفضل ما لديه خلال مباراة أو فترة من الوقت".

وعانى مبابي من ظهوره بمستوى غير جيد ضد أوكرانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ما دفع ديشامب لإبقائه على مقاعد البدلاء ضد كازاخستان في الجولة الثانية.

ورغم مشاركته كبديل لكنه أهدر ركلة جزاء.

وخلال آخر خمس مباريات لمبابي مع فرنسا سجل هدفا وصنع مثله فقط.