سباحة - وادي دجلة يحتفي بحصد ناشئه 100 ميدالية

احتفى نادي وادي دجلة بأحمد إيهاب لاعب السباحة صاحب الـ 17 عاما وتحقيق أكثر من 100 ميدالية متنوعة بجميع البطولات.

وتوقع نادي وادي دجلة أن يصل أحمد إيهاب للمحافل الدولية المقبلة، ووصفه النادي بـ تمساح النيل الجديد.

وجاء وصف وادي دجلة للاعب كالآتي:

"بزغ نجم البطل المصري أحمد إيهاب مبكرا، ففي سن العاشرة من عمره انضم لفريق سباحة الزعانف بنادي وادى دجلة تحت 17 سنة".

"بعدما اكتشف مدربوه موهبة اللاعب الفريدة وحرصه الشديد على تطويرها، ومع توافر الموهبة والشغف بدأ مدربو وادى دجلة وضع أفضل نظام في العالم لصناعة بطل عالمي يرفع اسم مصر من المنافسة الدولية، وحصد الطرفان سريعا نتائج عملهم".

"في فترة قصيرة بدأ البطل المصري في الفوز بالميداليات بالمنافسات المحلية والدولية حتى حقق أكثر من 100 ميدالية متنوعة بجميع البطولات التي خاضها، كما حصل على العديد من الكؤوس كأحسن سباح وأحسن رقم قياسي".

"انطلق أحمد إيهاب بسرعة الصاروخ في المنافسات الدولية، وبدأ مع المنتخب القومي في تحقيق الإنجازات بداية من الحصول على المركز التاسع في سباق 100 متر ببطولة العالم، وبعدها واصل بفضل إصراره والتدريبات الحديثة بنادي وادى دجلة التقدم ليحصل على المركز الخامس كأسرع سباح في سباحة الزعانف في العالم من خلال التصنيف العالمي الصادر من الاتحاد الدولي".

"يسعى أحمد إيهاب لمواصلة رفع علم مصر عالميا في المحافل الدولية، ويعول عليه الجميع لحصد الميداليات مجددًا، خاصة وأنه مرشح بقوة للانضمام للمنتخب الوطني المشارك ببطولة العالم للناشئين بإيطاليا خلال شهر يونيو المقبل، وبطولة العالم للكبار بروسيا يوليو 2021".