كروس: تنظيم قطر لكأس العالم أمر خاطئ

يؤمن توني كروس لاعب ريال مدريد ومنتخب ألمانيا أن تنظيم قطر لكأس العالم 2022 أمر خاطئ بسبب ما وصفه بعدم وجود ظروف مثالية للعمال الذين يعملون في تشييد الملاعب.

توني كروس النادي : ريال مدريد

وتحدث كروس عبر بودكاست "Einfach mal Luppen" قائلا: "أعتقد أن تنظيم قطر لكأس العالم أمر خاطئ".

وواصل "العمال المهاجرون يعملون لأيام دون راحة في ظل وصول درجة الحرارة إلى 50، ويعاني العمال من عدم وجود تغذية جيدة أو من شرب المياه".

وأكمل "كل هذه النقاط تجعل الأمر غير مقبول".

وعلى الرغم من تلك الانتقادات يؤمن كروس أن القيام بمقاطعة للمونديال لن يحل الأزمة.

وأتم "هل ستحل المقاطعة الأمر وتحسن ظروف العمال؟ لا أعتقد ذلك، كرة القدم دائما تثير الاهتمام الشديد سواء قبل البطولة أو خلالها".

وكانت صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية نشرت تقريرا في شهر فبراير الماضي كشفت خلاله عن وفاة ما يقرب من 6500 عامل خلال العمل في تشييد ملاعب كأس العالم منذ فوز قطر بحق استضافة البطولة قبل 11 عاما.