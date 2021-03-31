أحمد يحيى وطبيب المنتخب لـ في الجول: مصطفى محمد سليم ولم يصب بـ كورونا

الأربعاء، 31 مارس 2021 - 17:47

كتب : أحمد الخولي

مصطفى محمد - جالاتاسراي

أعلن أحمد يحيى وكيل ومدير أعمال مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي ومنتخب مصر سلبية عينة اللاعب الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي
مصر

وقال أحمد يحيى لـFilGoal.com: "تأكدت أن مصطفى محمد ليس من الحالات المصابة بفيروس كورونا العائدين من منتخبات بلادهم بعد فترة التوقف الدولي التي أعلن عنها نادي جالاتا سراي".

وأضاف "تواصلت مع مصطفى محمد قبل قليل وأكد لي أن جميع عيناته سلبية وأنه غير المقصود بالحالات المصابة التي أعلن عنها النادي".

أخبار متعلقة
طبيب المنتخب لـ في الجول: لا أتوقع إصابة مصطفى محمد بفيروس كورونا أسامة نبيه: مصر بالكامل لا يوجد بها بديل لـ مصطفى محمد تقرير تركي: لاتسيو يفكر في ضم مصطفى محمد عبر صفقة تبادلية

وأتم تصريحاته "مصطفى محمد جاهز تماما للمشاركة في تدريبات فريقه استعدادا للمباريات المقبلة ولا يعاني من أي شيء".

محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أكد الأمر ذاته لـFilGoal.com: "تواصل مع مصطفى محمد بنفسي، وأكد لي بأنه ليس اللاعب المصاب بفيروس كورونا في جالاتا سراي".

ويلعب مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر في صفوف جالاتاسراي، ووصل النجم المصري إلى تركيا يوم الثلاثاء عقب نهاية مهمته مع الفراعنة.

وأفاد النادي التركي في بيان: "بدأ أحد لاعبينا فترة العزل الصحي عقب تأكد إصابته بفيروس كورونا مع منتخب بلاده".

وأضاف البيان "بعد الفحوصات التي خرجت نتيجتها صباح الأربعاء تم اكتشاف إصابة لاعب دولي آخر بالفيروس عقب عودته من بلاده".

ولم يذكر النادي اسم اللاعبين، فيما أفادت جريدة الصباح أن اللاعب الأول هو إيمري كيلينك لاعب منتخب تركيا.

وأفادت تقارير صحفية أخرى بأن اللاعب الآخر يلعب في الدفاع.

وشارك مصطفى محمد في لقاء كينيا بتصفيات بطولة أمم إفريقيا المقبلة يوم الخميس الماضي، جلس على مقاعد البدلاء في مباراة جزر القمر يوم الإثنين.

تألق مصطفى محمد جذب الأنظار بعد فترة وجيزة رفقة جالاتاسراي إذ سجل 6 أهداف وصنع هدفا في 8 مباريات.

ويلعب مصطفى محمد على سبيل الإعارة من الزمالك لمدة موسم ونصف، ويحق لجالاتاسراي الحصول على خدماته بشكل نهائي حال دفع 4 ملايين يورو.

طبيب المنتخب لـ في الجول: لا أتوقع إصابة مصطفى محمد بفيروس كورونا

مصطفى محمد منتخب مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
المتحدث الرسمي لـ المريخ يكشف عدد الجماهير في مباراة الأهلي 7 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كرة يد - الزمالك يشارك في السوبر الإفريقي مايو المقبل 22 دقيقة | رياضات أخرى
تنس طاولة - الأهلي ييُغرم هنا جودة ومريم الهضيبي "وإنذار شديد اللهجة" 45 دقيقة | رياضات أخرى
ديشامب: مبابي لن يكون راضيا عما فعله حتى الآن 50 دقيقة | أوروبا
سباحة - وادي دجلة يحتفي بحصد ناشئه 100 ميدالية ساعة | رياضات أخرى
كروس: تنظيم قطر لكأس العالم أمر خاطئ ساعة | أوروبا
أحمد يحيى وطبيب المنتخب لـ في الجول: مصطفى محمد سليم ولم يصب بـ كورونا ساعة | المحترفون
حازم إمام يكشف كواليس زيارته للاعبي الزمالك "شعرت بتكاتف الجميع" ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2 مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا 3 حوار – صلاح يتحدث عن مواجهة وراموس وعلاقته بـ كلوب واللعب في الأولمبياد وإسبانيا 4 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف
قد ينال إعجابك