أحمد يحيى وطبيب المنتخب لـ في الجول: مصطفى محمد سليم ولم يصب بـ كورونا

أعلن أحمد يحيى وكيل ومدير أعمال مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي ومنتخب مصر سلبية عينة اللاعب الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.

وقال أحمد يحيى لـFilGoal.com: "تأكدت أن مصطفى محمد ليس من الحالات المصابة بفيروس كورونا العائدين من منتخبات بلادهم بعد فترة التوقف الدولي التي أعلن عنها نادي جالاتا سراي".

وأضاف "تواصلت مع مصطفى محمد قبل قليل وأكد لي أن جميع عيناته سلبية وأنه غير المقصود بالحالات المصابة التي أعلن عنها النادي".

وأتم تصريحاته "مصطفى محمد جاهز تماما للمشاركة في تدريبات فريقه استعدادا للمباريات المقبلة ولا يعاني من أي شيء".

محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أكد الأمر ذاته لـFilGoal.com: "تواصل مع مصطفى محمد بنفسي، وأكد لي بأنه ليس اللاعب المصاب بفيروس كورونا في جالاتا سراي".

ويلعب مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر في صفوف جالاتاسراي، ووصل النجم المصري إلى تركيا يوم الثلاثاء عقب نهاية مهمته مع الفراعنة.

وأفاد النادي التركي في بيان: "بدأ أحد لاعبينا فترة العزل الصحي عقب تأكد إصابته بفيروس كورونا مع منتخب بلاده".

وأضاف البيان "بعد الفحوصات التي خرجت نتيجتها صباح الأربعاء تم اكتشاف إصابة لاعب دولي آخر بالفيروس عقب عودته من بلاده".

ولم يذكر النادي اسم اللاعبين، فيما أفادت جريدة الصباح أن اللاعب الأول هو إيمري كيلينك لاعب منتخب تركيا.

وأفادت تقارير صحفية أخرى بأن اللاعب الآخر يلعب في الدفاع.

وشارك مصطفى محمد في لقاء كينيا بتصفيات بطولة أمم إفريقيا المقبلة يوم الخميس الماضي، جلس على مقاعد البدلاء في مباراة جزر القمر يوم الإثنين.

تألق مصطفى محمد جذب الأنظار بعد فترة وجيزة رفقة جالاتاسراي إذ سجل 6 أهداف وصنع هدفا في 8 مباريات.

ويلعب مصطفى محمد على سبيل الإعارة من الزمالك لمدة موسم ونصف، ويحق لجالاتاسراي الحصول على خدماته بشكل نهائي حال دفع 4 ملايين يورو.

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