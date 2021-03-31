حازم إمام يكشف كواليس زيارته للاعبي الزمالك "شعرت بتكاتف الجميع"

الأربعاء، 31 مارس 2021 - 17:44

كتب : إبراهيم رمضان

حازم إمام وميدو مع رئيس الزمالك من مران الفريق

كشف حازم إمام أسطورة نادي الزمالك عن كواليس زيارته للاعبي الفريق اليوم الأربعاء.

وتواجد حازم إمام، رفقة أحمد حسام "ميدو" نجما الزمالك السابقين في مران الفريق اليوم الأربعاء، لمؤازرة الفريق قبل مباراة مولودية الجزائر.

وقال حازم إمام في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "زيارتي وميدو، كانت من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفني في مهمتهم الإفريقية المقبلة".

أخبار متعلقة
مران الزمالك - حضور حازم وميدو لمؤازرة الفريق.. مشاركة زيزو وتأهيل جمعة عضو لجنة الزمالك التنفيذية يهاجم العامري: إصراره على إخراج شيكابالا فقط من الصالة "غير مسؤول وعنصري" الزمالك: على اتحاد السلة معاقبة الجميع.. نرفض قراره تماما الزمالك: تقدمنا بشكوى للجنة الأولمبية بسبب قرار قمة السلة.. ونطالب بتأجيل مبارياتنا

وأضاف " مباراة الزمالك ومولودية الجزائر صعبة، وحرصنا على التحدث مع اللاعبين عن أهمية تحقيق الفوز والعودة لمصر بالنقاط الثلاث".

واستمر "شعرت بحالة من التكاتف والتركيز الشديد بين اللاعبين والجهاز الفني، وكل دعمنا لتحقيق الفوز، والحفاظ على فرص النادي في مواصلة مشواره الإفريقي".

إمام أكمل "شددت على ثقتي الكاملة للاعبين في إمكانياتهم الفنية والبدنية من أجل تحقيق الفوز. الفريق يحتاج إلى التركيز والجدية خلال اللقاء من أجل تحقيق الهدف المطلوب".

من جهة أخرى، اجتمع حازم إمام مع طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة، وجمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري الزمالك حازم إمام
نرشح لكم
أخر الأخبار
تنس طاولة - الأهلي يوقع غرامة مالية على هنا جودة ومريم الهضيبي "وإنذار شديد اللهجة" 6 دقيقة | رياضات أخرى
ديشامب: مبابي لن يكون راضيا عما فعله حتى الآن 11 دقيقة | أوروبا
سباحة - وادي دجلة يحتفي بحصد ناشئه 100 ميدالية 28 دقيقة | رياضات أخرى
كروس: تنظيم قطر لكأس العالم أمر خاطئ 32 دقيقة | أوروبا
أحمد يحيى لـ في الجول: مصطفى محمد سليم ولم يصب بفيروس كورونا 44 دقيقة | المحترفون
حازم إمام يكشف كواليس زيارته للاعبي الزمالك "شعرت بتكاتف الجميع" 46 دقيقة | الدوري المصري
مران الإسماعيلي - استبعاد صادق من مواجهة كليوباترا.. واستمرار غياب مجدي ساعة | الدوري المصري
طبيب المنتخب لـ في الجول: لا أتوقع إصابة مصطفى محمد بفيروس كورونا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2 مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا 3 حوار – صلاح يتحدث عن مواجهة وراموس وعلاقته بـ كلوب واللعب في الأولمبياد وإسبانيا 4 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف
قد ينال إعجابك