حازم إمام يكشف كواليس زيارته للاعبي الزمالك "شعرت بتكاتف الجميع"

كشف حازم إمام أسطورة نادي الزمالك عن كواليس زيارته للاعبي الفريق اليوم الأربعاء.

وتواجد حازم إمام، رفقة أحمد حسام "ميدو" نجما الزمالك السابقين في مران الفريق اليوم الأربعاء، لمؤازرة الفريق قبل مباراة مولودية الجزائر.

وقال حازم إمام في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "زيارتي وميدو، كانت من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفني في مهمتهم الإفريقية المقبلة".

وأضاف " مباراة الزمالك ومولودية الجزائر صعبة، وحرصنا على التحدث مع اللاعبين عن أهمية تحقيق الفوز والعودة لمصر بالنقاط الثلاث".

واستمر "شعرت بحالة من التكاتف والتركيز الشديد بين اللاعبين والجهاز الفني، وكل دعمنا لتحقيق الفوز، والحفاظ على فرص النادي في مواصلة مشواره الإفريقي".

إمام أكمل "شددت على ثقتي الكاملة للاعبين في إمكانياتهم الفنية والبدنية من أجل تحقيق الفوز. الفريق يحتاج إلى التركيز والجدية خلال اللقاء من أجل تحقيق الهدف المطلوب".

من جهة أخرى، اجتمع حازم إمام مع طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة، وجمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.