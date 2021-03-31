مران الإسماعيلي - استبعاد صادق من مواجهة كليوباترا.. واستمرار غياب مجدي

الأربعاء، 31 مارس 2021 - 16:48

كتب : ياسر الشريف

محمد صادق - الإسماعيلي - الرجاء

استبعد الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال إمكانية مشاركة محمد صادق أمام سيراميكا كليوباترا بسبب الإصابة.

ويواجه الإسماعيلي فريق سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل ضمن فعاليات الجولة 17 من الدوري المصري.

ويعاني محمد صادق من شد في العضلة الضامة أصيب به في التدريبات الأخيرة.

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ومن المنتظر أن يجري صادق آشعة للتعرف على الإصابة ومدة الغياب وأسلوب العلاج الفترة المقبلة.

كما تأكد استمرار غياب عبد الرحمن مجدي بعد أن واصل برنامجه التأهيلي ولم يشارك حتى الآن في التدريبات الجماعية.

ويغيب أيضا باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي لاستمرار التدريبات التأهيلية بجانب أحمد مصطفى لاعب الوسط الذي لم يشارك في التدريبات الجماعية.

ويلعب إيهاب جلال مباراته الأولى مع الإسماعيلي بعد تولي القيادة خلال فترة التوقف الدولي.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر في مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة من 16 مباراة.

ولم يحقق الدراويش الفوز سوى في مباراة وحيدة فقط في الدوري حتى الآن.

الإسماعيلي الدوري المصري
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