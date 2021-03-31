جالاتاسراي يعلن إصابة ثنائي دولي بفيروس كورونا

الأربعاء، 31 مارس 2021 - 15:41

كتب : FilGoal

لاعبو جالاتا سراي يحتفلون بهدف مصطفى محمد في إيرزوروم سبور

أعلن نادي جالاتاسراي التركي إصابة اثنين من لاعبيه الدوليين بفيروس كورونا.

وأفاد النادي في بيان: "بدأ أحد لاعبينا فترة العزل الصحي عقب تأكد إصابته بفيروس كورونا مع منتخب بلاده".

وأضاف البيان "بعد الفحوصات التي خرجت نتيجتها صباح الأربعاء تم اكتشاف إصابة لاعب دولي آخر بالفيروس عقب عودته من بلاده".

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ولم يذكر النادي اسم اللاعبين، فيما أفادت جريدة الصباح أن اللاعب الأول هو إيمري كيلينك لاعب منتخب تركيا.

وأفادت تقارير صحفية أخرى بأن اللاعب الآخر يلعب في الدفاع.

ويلعب مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر في صفوف جالاتاسراي.

ووصل النجم المصري إلى تركيا يوم الثلاثاء عقب نهاية مهمته مع الفراعنة.

وشارك مصطفى محمد في لقاء كينيا بتصفيات بطولة أمم إفريقيا المقبلة يوم الخميس الماضي، جلس على مقاعد البدلاء في مباراة جزر القمر يوم الإثنين.

تألق مصطفى محمد جذب الأنظار بعد فترة وجيزة رفقة جالاتاسراي إذ سجل 6 أهداف وصنع هدفا في 8 مباريات.

ويلعب مصطفى محمد على سبيل الإعارة من الزمالك لمدة موسم ونصف، ويحق لجالاتاسراي الحصول على خدماته بشكل نهائي حال دفع 4 ملايين يورو.

جالاتاسراي مصطفى محمد
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