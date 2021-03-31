جالاتاسراي يعلن إصابة ثنائي دولي بفيروس كورونا

أعلن نادي جالاتاسراي التركي إصابة اثنين من لاعبيه الدوليين بفيروس كورونا.

وأفاد النادي في بيان: "بدأ أحد لاعبينا فترة العزل الصحي عقب تأكد إصابته بفيروس كورونا مع منتخب بلاده".

وأضاف البيان "بعد الفحوصات التي خرجت نتيجتها صباح الأربعاء تم اكتشاف إصابة لاعب دولي آخر بالفيروس عقب عودته من بلاده".

ولم يذكر النادي اسم اللاعبين، فيما أفادت جريدة الصباح أن اللاعب الأول هو إيمري كيلينك لاعب منتخب تركيا.

وأفادت تقارير صحفية أخرى بأن اللاعب الآخر يلعب في الدفاع.

ويلعب مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر في صفوف جالاتاسراي.

ووصل النجم المصري إلى تركيا يوم الثلاثاء عقب نهاية مهمته مع الفراعنة.

وشارك مصطفى محمد في لقاء كينيا بتصفيات بطولة أمم إفريقيا المقبلة يوم الخميس الماضي، جلس على مقاعد البدلاء في مباراة جزر القمر يوم الإثنين.

Milli takım kamplarında bulunan oyuncularımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/vqN8vmhs2c — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 31, 2021

تألق مصطفى محمد جذب الأنظار بعد فترة وجيزة رفقة جالاتاسراي إذ سجل 6 أهداف وصنع هدفا في 8 مباريات.

ويلعب مصطفى محمد على سبيل الإعارة من الزمالك لمدة موسم ونصف، ويحق لجالاتاسراي الحصول على خدماته بشكل نهائي حال دفع 4 ملايين يورو.