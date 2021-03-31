أزمة إسبانيا وكوسوفو تتجدد قبل لقاء المنتخبين

تجددت أزمة إسبانيا وكوسوفو السياسية مرة أخرى قبل مباراة المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الأربعاء.

وشهد المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة جدالا بين المتحدث الرسمي للمنتخب الكوسوفي وأحد الصحفيين الإسبان.

بدأ الأمر حين وجه الصحفي سؤال للمدير الفني لمنتخب كوسوفو، فرد المتحدث الإعلامي بقوله لمن تسأل هذا السؤال؟، فقال للمدرب، فرد قائلا مدرب من؟ أنا لا أرى اسم بلادي في صحفكم.

الصحفي الإسباني في النهاية قال إن السؤال موجه لمدرب كوسوفو.

يقولون إن الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا هي وسيلة توحيد بين الشعوب، لكن أحيانا تتسبب أيضا في اشتعال أزمات سياسية نائمة.

في حالة إسبانيا وكوسوفو، فإن كرة القدم قد ساهمت بالتأكيد في تأجيج التوتر بين الدولتين قبل مباراتهما في تصفيات المونديال بنهاية الشهر الجاري.

لماذا؟ ما السبب؟ ماذا حدث قبل أسبوعين وأشعل الأزمة؟ ما الخلفية التاريخية؟ كل ذلك يخبركم به فيديو FilGoal.com.

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إسبانيا تحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط من تعادل مع اليونان وانتصار على جورجيا.

أما كوسوفو فتحتل ذيل الترتيب بعد الخسارة من السويد صاحبة الصدارة بست نقاط من مباراتين.