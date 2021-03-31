عضو لجنة الزمالك التنفيذية يهاجم العامري: إصراره على إخراج شيكابالا فقط من الصالة "غير مسؤول وعنصري"

هاجم إبراهيم عبد الله عضو لجنة الزمالك التنفيذية، العامري فاروق نائب رئيس الأهلي، واصفا تصرفه في قمة السلة الملغاة بـ "غير المسؤول، والعنصري".

وقال عبد الله عبر إذاعة أون سبورت: "اتحاد السلة لم يطبق اللوائح بدليل مواجهة الأهلي في الدور الأول بحضور جماهيري، حينها طلب مسؤولو الأهلي من الجهاز الفني للزمالك الموافقة على إقامة اللقاء بداعي الحفاظ على الروح الرياضية ونبذ التعصب، هذا ما سألت الجهاز الفني عليه وكان هذا ردهم سواء ياسر عبد الوهاب وسمير جودة".

وأوضح "الزمالك سباق دائما في الحفاظ على الروح الرياضية، فالرياضة تنافس شريف وفوز وهزيمة ومن المهم احترام الخصم. أعيب على اتحاد كرة السلة، فهو المخطئ الأول، لأنه لم يشدد على تنفيذ اللائحة دون إحراج مسؤولي الأندية لبعضهم، فاتحاد اللعبة هو من يدير اللعبة".

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد احتسب مباراة القمة الملغاة بفوز الأهلي على الزمالك بسبب حضور الجماهير.

وأكد "الخطأ الثاني صادر عن نائب رئيس النادي الأهلي وإصراره على إخراج الجماهير وإصدار أوامر بالجهاز الفني لفريقه بعدم اللعب".

وشدد "الإصرار الغريب من نائب رئيس الأهلي على إخراج شيكابالا، تصرف يدل على أنه غير مسؤول، لأنه أثار الجماهير، إنه تصرف عنصري لأنه أصر على إخراج شخص بعينه رغم أنه لم يخرج عن السلوك العام في متابعة اللقاء. هذه إهانة لا نقبلها في نادي الزمالك".

وأردف "المثير أن ما تبقى في المدرجات من المحسوبين على نادي الزمالك كان أقل عددا من مسؤولي الأهلي وضيوفهم. لا نعمل بعشوائية نحن فعل وليس رد فعل، اتحاد كرة السلة لم يلتزم بلوائحه منذ اليوم الأول".

وأتم "طلبنا تأجيل مباريات الزمالك لحين النظر في الطعن ضد القرارات. البعض يطالبنا بالانسحاب، لكننا لن نفرط في حقنا، لدينا ثقة كاملة في إعادة اللقاء إن لم تحتسب بفوز الزمالك".