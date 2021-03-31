مدير النشاط الرياضي بـ الأهلي: قرار اتحاد السلة ألغى "العرف".. وهذا سبب إيقاف هنا جودة

قال رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي في الأهلي، إن قرار اتحاد كرة السلة في 21 مارس الماضي بمنع حضور الجماهير، ألغى "العرف" بحضور البعض للمباريات.

وأوضح عبد القادر عبر إذاعة أون سبورت: "نؤكد على العلاقة القوية والتاريخية بين الناديين الكبيرين، والتي لن تغيرها نتيجة مباراة أو قرار من اتحاد اللعبة، هذا ما يشدد عليه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي".

وشدد "الموضوع أخذ أكبر من حجمه، فالأمر يتعلق باللوائح. منذ الموسم الماضي تقام المباريات بدون جماهير بسبب جائحة كورونا".

وأكمل "وعرفيا تم السماح لأسر اللاعبين أو زوجاتهم واللاعبين القدامى أو مسؤولي النادي وإذا صمم النادي المضيف على إخراج المتواجدين في المدرجات، سيتم إخراجهم".

وأوضح "بالفعل في المباراة الأولى دخل أسر لاعبي الزمالك وليس الأهلي فقط. في 21 مارس الماضي، شدد اتحاد الكرة السلة على عدم وجود جماهير".

وأكد "أقسم بالله الأمر لا يتعلق بتواجد لاعبي الكرة. وقلت للجهاز الفني أنا مع أي قرار تتخذونه بما يتلائم مع اللوائح والقوانين".

وأكمل "مع دخول لاعبي كرة القدم، تم السماح بدخول عدد كبير من الجماهير منهم زوجات اللاعبين إضافة إلى جماهير عادية وتم إخراجهم بالفعل ولم يتبق سوى أسر اللاعبين ولاعبي الكرة، والأمن صمم على إخلاء الصالة بالكامل ليتحرك لاعبو الكرة إلى المدرج الآخر الذي يتواجد بجوار المقصورة الرئيسية".

وشدد "العُرف كان يسمح بدخول بعض الأفراد بالاتفاق بين الناديين، وتم إلغاء هذا العرف بقرار اتحاد السلة يوم 21 مارس الماضي".

وأتم في هذه النقطة "مباراة الأهلي والجزيرة يوم الجمعة الماضي بالصالة 3 باستاد القاهرة، وصمم الأمن على إخلاء المدرجات من 50 فردا كانوا يمثلون فريقين آخرين لعبا قبل مباراتنا ضد الجزيرة".

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد احتسب مباراة القمة الملغاة بفوز الأهلي على الزمالك بسبب حضور الجماهير.

وعن إحالة لاعبتي تنس الطاولة هنا جودة ومريم الهضيبي للتحقيق قال: "أحقية اللاعبة من عدمه حق أصيل لها، لكن الأمر يتعلق بالآلية التي اتبعتها للمطالبة بحقها، إذا رأت أن وقع عليها الظلم هناك جهاز فني أو إدارة النشاط الرياضي".

وكانت هنا جودة قد نشرت بيانا عبر صفحتها الرسمية تطالب فيه عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأشرف صبحي وزير الرياضة واللجنة الأولمبية من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وردت مريم الهضيبي ببيان أخر تطالب فيه بمشاركتها في أولمبياد طوكيو بسبب المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المؤهلة للأولمبياد مع زميلاتها والتي لم تشارك فيها هنا جودة بسبب أنها غير مصنفة دوليا على مستوى السيدات.