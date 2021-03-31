مدير النشاط الرياضي بـ الأهلي: قرار اتحاد السلة ألغى "العرف".. وهذا سبب إيقاف هنا جودة

الأربعاء، 31 مارس 2021 - 13:20

كتب : FilGoal

هنا جودة - تنس طاولة الأهلي

قال رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي في الأهلي، إن قرار اتحاد كرة السلة في 21 مارس الماضي بمنع حضور الجماهير، ألغى "العرف" بحضور البعض للمباريات.

وأوضح عبد القادر عبر إذاعة أون سبورت: "نؤكد على العلاقة القوية والتاريخية بين الناديين الكبيرين، والتي لن تغيرها نتيجة مباراة أو قرار من اتحاد اللعبة، هذا ما يشدد عليه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي".

وشدد "الموضوع أخذ أكبر من حجمه، فالأمر يتعلق باللوائح. منذ الموسم الماضي تقام المباريات بدون جماهير بسبب جائحة كورونا".

أخبار متعلقة
قائمة الأهلي – عودة وليد سليمان أمام المريخ بعد اعتذاره.. الأهلي يعلن انتهاء أزمة كهربا وعودته للمران بعد مباراة المريخ مران الأهلي – انتظام الدوليين.. وتقسيمة استعدادا لـ المريخ

وأكمل "وعرفيا تم السماح لأسر اللاعبين أو زوجاتهم واللاعبين القدامى أو مسؤولي النادي وإذا صمم النادي المضيف على إخراج المتواجدين في المدرجات، سيتم إخراجهم".

وأوضح "بالفعل في المباراة الأولى دخل أسر لاعبي الزمالك وليس الأهلي فقط. في 21 مارس الماضي، شدد اتحاد الكرة السلة على عدم وجود جماهير".

وأكد "أقسم بالله الأمر لا يتعلق بتواجد لاعبي الكرة. وقلت للجهاز الفني أنا مع أي قرار تتخذونه بما يتلائم مع اللوائح والقوانين".

وأكمل "مع دخول لاعبي كرة القدم، تم السماح بدخول عدد كبير من الجماهير منهم زوجات اللاعبين إضافة إلى جماهير عادية وتم إخراجهم بالفعل ولم يتبق سوى أسر اللاعبين ولاعبي الكرة، والأمن صمم على إخلاء الصالة بالكامل ليتحرك لاعبو الكرة إلى المدرج الآخر الذي يتواجد بجوار المقصورة الرئيسية".

وشدد "العُرف كان يسمح بدخول بعض الأفراد بالاتفاق بين الناديين، وتم إلغاء هذا العرف بقرار اتحاد السلة يوم 21 مارس الماضي".

وأتم في هذه النقطة "مباراة الأهلي والجزيرة يوم الجمعة الماضي بالصالة 3 باستاد القاهرة، وصمم الأمن على إخلاء المدرجات من 50 فردا كانوا يمثلون فريقين آخرين لعبا قبل مباراتنا ضد الجزيرة".

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد احتسب مباراة القمة الملغاة بفوز الأهلي على الزمالك بسبب حضور الجماهير.

وعن إحالة لاعبتي تنس الطاولة هنا جودة ومريم الهضيبي للتحقيق قال: "أحقية اللاعبة من عدمه حق أصيل لها، لكن الأمر يتعلق بالآلية التي اتبعتها للمطالبة بحقها، إذا رأت أن وقع عليها الظلم هناك جهاز فني أو إدارة النشاط الرياضي".

وكانت هنا جودة قد نشرت بيانا عبر صفحتها الرسمية تطالب فيه عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأشرف صبحي وزير الرياضة واللجنة الأولمبية من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وردت مريم الهضيبي ببيان أخر تطالب فيه بمشاركتها في أولمبياد طوكيو بسبب المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المؤهلة للأولمبياد مع زميلاتها والتي لم تشارك فيها هنا جودة بسبب أنها غير مصنفة دوليا على مستوى السيدات.

الأهلي هنا جودة كرة سلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
عضو لجنة الزمالك التنفيذية يهاجم العامري: إصراره على إخراج شيكابالا فقط من الصالة "غير مسؤول وعنصري" 42 دقيقة | رياضات أخرى
مدير النشاط الرياضي بـ الأهلي: قرار اتحاد السلة ألغى "العرف".. وهذا سبب إيقاف هنا جودة ساعة | رياضات أخرى
إقالة مدرب جنوب إفريقيا ساعة | إفريقيا
الزمالك: على اتحاد السلة معاقبة الجميع.. نرفض قراره تماما ساعة | رياضات أخرى
قائمة الأهلي – عودة وليد سليمان أمام المريخ ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بعد ضمان التأهل للأولمبياد.. المكسيك تتوج ببطولة أمريكا الشمالية ساعة | أمريكا
في الجول يكشف – موقف موسيماني من فكرة تدريب منتخب جنوب إفريقيا 2 ساعة | إفريقيا
تأجيل مباراة سييراليون وبنين وحسم البطاقة المعلقة في يونيو المقبل 2 ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2 مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا 3 حوار – صلاح يتحدث عن مواجهة وراموس وعلاقته بـ كلوب واللعب في الأولمبياد وإسبانيا 4 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف
قد ينال إعجابك