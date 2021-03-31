الزمالك: على اتحاد السلة معاقبة الجميع.. نرفض قراره تماما

شدد عمرو الدردير المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، رفضه التام لقرار اتحاد كرة السلة، باحتساب نتيجة مباراة القمة الملغاة مؤخرا، لصالح الأهلي.

وقال الدردير عبر إذاعة أون سبورت: "الزمالك يرفض القرار تماما تماما، وتقدم باحتجاج رسمي لاتحاد كرة السلة، ننتظر الرد".

وشدد "إذا لم تكن النتيجة في صالحنا، سنلجأ لمركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية، نصر على حقنا، كلنا نعلم الظروف، تقريبا كل مباريات كرة السلة أقيمت بحضور جماهير رغم قرار المنع".

وأكد "ما حدث يوم 21 مارس الماضي كان تأكيدا للقرار وليس قرارا جديدا. اتحاد كرة السلة كان من المفترض أن يفرض عقوبات على كل الأندية وليس الزمالك فقط".

وأردف "الزمالك سيلعب مبارياته بشكل عادي، نحتج فقط على نتيجة مباراة الأهلي".

وأوضح "مباراة الدور الأول بين الناديين أقيمت بحضور جماهيري، والزمالك لم يعترض، ومباراة الدور الثاني تم إخلاء المدرجات، فما المشكلة؟".

وأتم "هناك عدد مسموح حضوره للناديين، كان هناك أفراد محسوبين على النادي الأهلي بخلاف أعضاء مجلس إدارته، كل شيء موثق بالصور ومقاطع الفيديو".

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد احتسب مباراة القمة الملغاة بفوز الأهلي على الزمالك بسبب حضور الجماهير.