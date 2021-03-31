تأجيل مباراة سييراليون وبنين وحسم البطاقة المعلقة في يونيو المقبل

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن تأجيل مباراة سييراليون وبنين، والحاسمة للبطاقة الأخيرة لكأس أمم إفريقيا يناير المقبل في الكاميرون، إلى شهر يونيو المقبل.

وتقام المباراة في الأجندة الدولية مطلع يونيو.

وأكد الاتحاد البنيني عبر الحساب الرسمي على تويتر ما ذكره مصدر كاف.

OFFICIEL ! Sur décision de la CAF, le match Sierra Leone-Bénin est reporté au mois de Juin. pic.twitter.com/gF9KtFBAHJ — Fédération Béninoise de Football (FBF) 🇧🇯🐿⚽️ (@Benin_FBF) March 31, 2021

ماذا حدث؟

ألغيت المواجهة المقررة أمس الثلاثاء، بسبب اتهام منتخب بنين لسيراليون بالتلاعب في نتائج المسحات الطبية.

مباراة سيراليون ضد بنين كانت حاسمة لتأهل أحدهما إلى أمم إفريقيا، وكان يكفي بنين التعادل من أجل التأهل.

كشف الاتحاد البنيني لكرة القدم في بيانه أن سيراليون أبلغته بإيجابية مسحة 6 لاعبين ورفض منتخب بنين دخول ملعب المباراة.

وقرر كاف تأجيل المواجهة ثلاث ساعات لتقام في التاسعة مساء، قبل أن يتم الإلغاء نهائيا.