تأجيل مباراة سييراليون وبنين وحسم البطاقة المعلقة في يونيو المقبل

الأربعاء، 31 مارس 2021 - 12:03

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب بنين

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن تأجيل مباراة سييراليون وبنين، والحاسمة للبطاقة الأخيرة لكأس أمم إفريقيا يناير المقبل في الكاميرون، إلى شهر يونيو المقبل.

وتقام المباراة في الأجندة الدولية مطلع يونيو.

وأكد الاتحاد البنيني عبر الحساب الرسمي على تويتر ما ذكره مصدر كاف.

أخبار متعلقة
بعد إلغاء مواجهة سيراليون ضد بنين.. كاف من يحسم بطاقة التأهل الأخيرة لأمم إفريقيا تصفيات إفريقيا - هدف قاتل يغتال أحلام السناجب.. نيجيريا تحرم بنين من التأهل +93 في الدرجة الثانية – إثارة كبرى بين المنيا وبني سويف.. وتعادل الشرقية للدخان

ماذا حدث؟

ألغيت المواجهة المقررة أمس الثلاثاء، بسبب اتهام منتخب بنين لسيراليون بالتلاعب في نتائج المسحات الطبية.

مباراة سيراليون ضد بنين كانت حاسمة لتأهل أحدهما إلى أمم إفريقيا، وكان يكفي بنين التعادل من أجل التأهل.

كشف الاتحاد البنيني لكرة القدم في بيانه أن سيراليون أبلغته بإيجابية مسحة 6 لاعبين ورفض منتخب بنين دخول ملعب المباراة.

وقرر كاف تأجيل المواجهة ثلاث ساعات لتقام في التاسعة مساء، قبل أن يتم الإلغاء نهائيا.

تصفيات إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل تشيلسي – عودة تياجو سيلفا.. وبولسيتش وزياش يقودان الهجوم ضد وست بروميتش ألبيون 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ساليمايكيرس: لا أُفضل اللعب في مركز محدد 21 دقيقة | الدوري الإيطالي
لاعب تورينو: بيلوتي قائد.. يجعلنا سعداء بسبب أهدافه 38 دقيقة | الدوري الإيطالي
النسر سيواصل الدفاع عن الثعالب.. إيهيناتشو يجدد عقده مع ليستر سيتي 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تاريخ الكرة المصرية المدون على وجه أحمد فتحي ساعة | حكايات في الجول
أحمد فتحي: أي لاعب يحزن لعدم المشاركة.. ولكن كل ما يثار ليس له أساس من الصحة ساعة | مصر
تقرير: يوفنتوس يطلب من لاعبيه تأجيل دفع رواتبهم ساعة | الدوري الإيطالي
سيناريوهات تأهل الأهلي والزمالك من مجموعتيهما في دوري أبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 2 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 3 بيراميدز يكشف عبر في الجول حقيقة الاستغناء عن أحمد فتحي 4 مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا
قد ينال إعجابك