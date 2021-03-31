بايرن عن شائعات ضم هالاند: لدينا ليفاندوفسكي

نفى كارل هانز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الأنباء التي ربطت ناديه بإمكانية ضم إيرلنج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الصيف المقبل.

وتسعى العديد من الأندية الكبرى لضم هالاند الذي يعد أحد أبرز المواهب الشابة في أوروبا.

وقال رومينيجه في تصريحات نشرتها صحيفة بيلد: "لا أعلن من أين تأتي مثل هذه الشائعات".

وأضاف "لا يسعني سوى القول بأن بايرن يضم بين صفوفه أحد أبرز مهاجمي العالم وهو روبرت ليفاندوفسكي".

وأكمل "عقد ليفاندوفسكي مستمر مع بايرن حتى عام 2023".

وقاد النجم البولندي فريقه للتتويج بـ6 بطولات في العام المنصرم وحصد جائزة أفضل لاعب في العالم.

وواصل "مقتنعون بقدرات ليفاندوفسكي واحترافيته، إذا رأيتم كيف يتدرب ويعتني بجسده ستتأكدون بأن مشواه الكروي لم ينته بعد".

وأتم "روبرت في ذروة مستواه الفني حاليا".

ووصل ليفاندوفسكي لهدفه رقم 271 في الدوري الألماني كثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري.

وسجل البولندي 74 هدفا مع بروسيا دورتموند و197 هدفا مع بايرن ميونيخ.

ويحتاج ليفاندوفسكي لتسجيل 95 هدفا ليكون الهداف التاريخي للدوري الألماني.

إذ يحتل جيرد مولر هداف بايرن ميونيخ السابق القائمة برصيد 365 هدفا.