قبل نهاية العقوبة بـ 3 أيام.. لاعبو الأهلي يرحبون بعودة كهربا للمران

قبل انتهاء عقوبة الأهلي عليه بـ 3 أيام، عاد محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأهلي للمران الجماعي للفريق.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

ونشر حساب الأهلي عبر إنستاجرام "ستوري"، لترحيب اللاعبين بـ كهربا، الذي أوقف يوم 3 مارس الجاري من قبل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وأوقف الأهلي كهربا شهرا وغرمه 200 ألف جنيه بعد أزمة مع موسيماني، وعلم FilGoal.com أن السبب رفض مصافحة اللاعب للأخير عقب لقاء الفريق ضد طلائع الجيش. (التفاصيل)

وانضم كهربا للأهلي مطلع عام 2020 قادما من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

ولعب كهربا مع الأهلي 38 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 12 هدف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وفاز مع الفريق الأحمر ببطولة الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، وحصل أيضا على برونزية كأس العالم للأندية 2020 في قطر.