الأهلي يوضح: لماذا لجأ للجراحة مع حمدي فتحي.. وموعد عودة محمد محمود ونيدفيد ومعلول

الأربعاء، 31 مارس 2021 - 10:46

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش - حمدي فتحي

كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي، سبب لجوء النادي لإجراء جراحة في ذراع حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، رغم تفضيل العلاج التحفظي في البداية.

علي معلول

النادي : الأهلي

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال شوقي عبر إذاعة أون سبورت: "بالنسبة لحمدي فتحي، بعد مشاورات طبية مع أحمد عبد العزيز، وكان هناك ترحيب بالعلاج التحفظي".

وأردف "لنكون أكثر حرصا على عودته بشكل أسرع تم تفضيل التدخل الجراحي وتثبيت بشريحة ومسامير. سيكون قادرا على الركض والتدريبات دون التحام خلال يومين".

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وكشف "حمدي فتحي يعود للمشاركة في المباريات خلال 8 أسابيع بعد التنسيق مع أشرف محرم الطبيب الذي أجرى الجراحة".

وشدد "محمد الشناوي لا يعاني من أي إصابة، أما محمد محمود يعود للمران الجماعي خلال 3 أسابيع، وكريم وليد "نيدفيد" ينضم بعد العودة من السودان".

وأتم "علي معلول كان من المفترض أن يعود إلى القاهرة اليوم لكنه فضل العودة مباشرة مع البعثة من السودان عقب أداء مباراة المريخ السوداني يوم السبت المقبل".

الأهلي حمدي فتحي علي معلول كريم نيدفيد محمد محمود
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