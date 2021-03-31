الزمالك: تقدمنا بشكوى للجنة الأولمبية بسبب قرار قمة السلة.. ونطالب بتأجيل مبارياتنا

الأربعاء، 31 مارس 2021 - 00:48

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - كرة سلة

تقدم نادي الزمالك بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية من أجل التظلم من قرار اتحاد كرة السلة بشأن قمة الدوري.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد احتسب مباراة القمة الملغاة بفوز الأهلي على الزمالك بسبب حضور الجماهير.

وقال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك: "الاتحاد المصري من بداية الموسم قرر عدم حضور الجماهير للمباريات رغم حضورها".

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وتابع "في مباراة الدور الأول حضرت الجماهير في ملعب الأهلي ووافقنا طبقا لمبادرة نبذ التعصب على أن تكون المعاملة بالمثل".

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك "ما حدث من مسؤول بتصرف فردي أمر واحترامنا وتقديرنا لإدارة الأهلي أمر آخر".

وكشف "سنتقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية من أجل التظلم من قرار اتحاد السلة وطالبنا بتأجيل مواجهتنا المقبلة لحين إعلان نتيجة التظلم".

وشدد إبراهيم عبد الله "جمهور الزمالك لم يخرج عن المألوف أمام سموحة، لا أعلم ما وجه استعجال اتحاد السلة في اتخاذ القرار هل انعقدت لجنة المسابقات؟".

وواصل "الآن هناك تأجيج لمشاعر الجماهير، نعلم كيف نحافظ على الحقوق ونفصل جيدا بين تصرف فردي من شخص ومجلس إدارة الأهلي الذي نحترمه".

واختتم تصريحاته "كان هناك من إصرار من مراقب المباراة على خروج شيكابالا بسبب إصرار شخص مسؤول لكنه غير مسؤول في هذا الموقف ولم ينفذ مبادرة نبذ التعصب".

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