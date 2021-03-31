البدري: إيقاف الأهلي لكهربا تسبب في عدم ضمه.. ورسالة لمن لم أختاره

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن سبب عدم استدعائه لمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي لمعسكر شهر مارس.

وقال البدري في حديثه عبر قناة "صدى البلد" يوم الثلاثاء: "كهربا كان ضمن حساباتي لكن إيقافه من قبل الأهلي كان السبب الرئيسي في غيابه".

وواصل "بشكل عام لو هناك لاعب موقوف من قبل ناديه كيف سأختاره؟".

وعن عدم ضم أحمد حسن "كوكا" قال البدري: "كوكا لاعب مميز جدا وكان لديه إصرارا كبيرا على التواجد لكنه كان يعاني من إصابة".

وأضاف "لذا فضلنا عدم المجازفة به والمخاطرة، ولكننا تمنينا تواجده بالتأكيد".

وعن رأيه فيما حدث مع محمد صلاح عقب مباراة جُزر القُمر ورغبة بعض من الجماهير في التقاط الصور معه وفي ظل تفشي فيروس كورونا قال: "شعرت بالضيق مما حدث مع صلاح عقب مباراة جزر القُمر بالتأكيد".

وأردف البدري "ما حدث أمر غير مقبول يجب أن نعرف كيف وصل هؤلاء الأشخاص لتلك المنطقة في الملعب".

وتأهل منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا 2021 عقب تصدره للمجموعة السابعة.

وعن تصفيات كأس العالم 2022 قال: "يجب أن يكون لدينا حافز أكبر من منافسنا ليبيا والجابون وأنجولا وعلينا العمل بقوة لتصدر المجموعة والتأهل للمرحلة النهائية".

ووجه البدري رسالة للاعبين الذين غابوا عن القائمة وقال: "من يريد الانضمام للمنتخب اعمل واجتهد، لا تقل إنك تعمل وتستحق الانضمام لا تختر نفسك اترك الأمر للشخص المسؤول".