معوض: عودة رمضان للتدريبات أمر يخص ناديه.. وليس شرطا أن تذهب شارة المنتخب للاعب معين

شدد سيد معوض المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر على أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز لم يتهرب من الانضمام للمنتخب خلال معسكر مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز مصر

وقال سيد معوض عبر قناة أون تايم سبورتس: "نفترض حسن النية أولا تجاه أي لاعب يتعرض للإصابة في منتخب مصر وهذا هو الطبيعي".

وأضاف "بعد عودة رمضان إلى مصر ذهب مباشرة مع محمد أبو العلا طبيب المنتخب وأجرى أشعة بالرنين أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية يحتاج إلى 10 أيام للتعافي منه وبذلك لن يشارك في المباراتين".

وأكمل "عودة رمضان صبحي للتدريبات مع بيراميدز هو أمر خاص بناديه وليس منتخب مصر".

وأكد "انضمام أي لاعب لمنتخب مصر شرف كبير له بكل تأكيد".

وأتم تصريحاته "ليس شرطا أن تكون شارة القيادة مع لاعب بعينه وأهم شيء بالنسبة لنا هو أداء المنتخب وتحقيق الفوز في المباريات".