كارتيرون: لاعبو الزمالك ظهروا بمستوى رائع مع منتخب مصر.. وأشيد بقرار البدري تجاه طارق حامد

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 23:24

كتب : إبراهيم رمضان

طارق حامد - مصر - جنوب إفريقيا

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الحالة النفسية للاعبي الفريق الدوليين تحسنت بالانضمام للمنتخب في الفترة الماضية.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال كارتيرون في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "الانضمام للمنتخب أمر جيد للاعبي الفريق لأن هذا يساعد على تحسين الحالة النفسية لهم واللاعبين الدوليين سيخضعون لقياسات بدنية خاصة".

وأضاف "أشيد بمستوى اللاعبين الذي انضموا لمنتخب مصر، الونش ظهر بمستوى رائع في المباراتين، كما أن عبد الله جمعة شارك في اللقاء الثاني أمام جزر القمر".

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وواصل "مشاركة محمود جنش حارس الزمالك أمر إيجابي وأشيد بقرار الجهاز الفني للمنتخب المصري بإراحة طارق حامد في المباراة الثانية".

وشدد كارتيرون على أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق لم يشارك مع المنتخب بسبب شكواه من آلام في الظهر.

واختتم كارتيرون تصريحاته بالإشادة بأداء سيف الدين الجزيري وتألقه مع منتخب تونس في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وشارك طارق حامد في المباراة الأولى لمنتخب مصر ضد كينيا، ولم يشارك أمام جزر القمر.

كارتيرون طارق حامد منتخب مصر
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