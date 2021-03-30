رئيس الزمالك يجتمع بفريق السلة من أجل قمة الدوري.. ووعد بشأن المستحقات المتأخرة

عقد عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك جلسة مع لاعبي فريق السلة في حضور الجهاز الفني على هامش المران للحديث حول قمة الدوري.

وكانت قد ألغيت قمة الدوري بين الزمالك والأهلي التي كان مقررا إقامتها على صالة الزمالك أمس الإثنين وتم احتساب اللقاء بفوز الأهلي بسبب حضور الجماهير.

وكشف عبد العزيز في حديثه مع اللاعبين برفض إدارة النادي قرار الاتحاد المصري باعتبار الأهلي فائزا.

وأوضح عبد العزيز أن مجلس الإدارة لن يترك حق النادي وذلك بالطرق الشرعية.

ووعد رئيس الزمالك لاعبي فريق السلة بصرف المستحقات المتأخرة خلال الفترة المقبلة.

كما شدد هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك خلال الجلسة اعتراضه على قرار اعتبار الأهلي فائزا وشدد أن النادي لن يترك حقه.

وأعرب إبراهيم عن ثقة الجميع في الزمالك في اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق الإنجازات هذا الموسم والبداية من خلال حصد الدوري.