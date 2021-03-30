تصفيات المونديال - بلجيكا تكتسح بيلاروسيا 8-0.. وفوز قاتل لـ ويلز على التشيك

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 23:19

كتب : FilGoal

منتخب بلجيكا

اكتسح منتخب بلجيكا ضيفه بيلاروسيا بثمانية أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة لتصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وعزز منتخب بلجيكا تصدره للمجموعة الخامسة من التصفيات برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد بيلاروسيا عند النقطة 3 في المركز الرابع.

أهداف بلجيكا الثمانية سجلها ميتشي باتشيواي وكريستيان بينتيكي ودينيس باريت وجيرمي دوكو، وهدفين لكل من ليوناردو تروسارد وهانس فانكين.

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وخاض منتخب بلجيكا المباراة بعدد كبير من اللاعبين البدلاء ومنح مدربه روبيرتو مارتينيز الراحة للكثير من الأساسيين.

في مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها فاز منتخب ويلز على التشيك بهدف دون رد.

وسجل الهدف دانييل جيمس نجم مانشستر يونايتد في الدقيقة 82 من المباراة.

وشهدت المباراة طرد كل من باتريك تشيك لاعب التشيك، وكونور روبيرتس لاعب ويلز.

الفوز رفع رصيد ويلز إلى النقطة 3 في المركز الثالث بالمجموعة، وتجمد رصيد التشيك عند النقطة 4 في المركز الثاني خلف بلجيكا المتصدر.

بلجيكا تصفيات المونديال
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