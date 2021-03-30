تصفيات إفريقيا – كاب فيردي إلى أمم إفريقيا.. ومنير الحدادي ينصر المغرب

تأهل منتخب كاب فيردي "الرأس الأخضر" إلى كأس أمم إفريقيا 2021 بعدما غاب عن النسختين الأخيرتين رسميا.

جاء ذلك إثر فوزه اليوم الثلاثاء على مضيفه موزمبيق بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد فيصل بنجال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58.

وفي المجموعة ذاتها تعادل منتخب الكاميرون مستضيف البطولة سلبا بدون أهداف مع ضيفه رواندا.

وشهدت المباراة طرد مباشر للاعب رواندا أوليفي كويزيرا في الدقيقة 54.

بتلك النتائج تصدر منتخب الكاميرون المجموعة السادسة بـ11 نقطة يليه كاب فيردي بعشرة نقاط.

فيما جاء منتخب رواندا ثالثا بست نقاط ثم موزمبيق رابعا بأربع نقاط.

المجموعة الخامسة

وفي المجموعة الخامسة فاز منتخب المغرب على ضيفه بوروندي بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد منير الحدادي في الدقيقة 45.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب المغرب المجموعة بـ14 نقطة يليه موريتانيا بتسع نقاط.

ويحتل منتخب بوروندي المركز الثالث بخمس نقاط ثم إفريقيا الوسطى رابعا بأربع نقاط.