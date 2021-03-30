تصفيات إفريقيا – كاب فيردي إلى أمم إفريقيا.. ومنير الحدادي ينصر المغرب

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 23:17

كتب : FilGoal

كاب فيردي

تأهل منتخب كاب فيردي "الرأس الأخضر" إلى كأس أمم إفريقيا 2021 بعدما غاب عن النسختين الأخيرتين رسميا.

جاء ذلك إثر فوزه اليوم الثلاثاء على مضيفه موزمبيق بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد فيصل بنجال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58.

أخبار متعلقة
السنغال تتعادل مع إي سواتيني.. ولاعب الإسماعيلي السابق يقود غينيا بيساو للتأهل لكأس الأمم إغماء تسبب في عدم إكمال المباراة.. إثيوبيا تتأهل لكأس الأمم رغم الهزيمة وغياب مدغشقر وصول ساسي والجزيري إلى القاهرة بعد المشاركة مع منتخب تونس

وفي المجموعة ذاتها تعادل منتخب الكاميرون مستضيف البطولة سلبا بدون أهداف مع ضيفه رواندا.

وشهدت المباراة طرد مباشر للاعب رواندا أوليفي كويزيرا في الدقيقة 54.

بتلك النتائج تصدر منتخب الكاميرون المجموعة السادسة بـ11 نقطة يليه كاب فيردي بعشرة نقاط.

فيما جاء منتخب رواندا ثالثا بست نقاط ثم موزمبيق رابعا بأربع نقاط.

المجموعة الخامسة

وفي المجموعة الخامسة فاز منتخب المغرب على ضيفه بوروندي بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد منير الحدادي في الدقيقة 45.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب المغرب المجموعة بـ14 نقطة يليه موريتانيا بتسع نقاط.

ويحتل منتخب بوروندي المركز الثالث بخمس نقاط ثم إفريقيا الوسطى رابعا بأربع نقاط.

تصفيات إفريقيا كاب فيردي المغرب
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك: تقدمنا بشكوى للجنة الأولمبية بسبب قرار قمة السلة.. ونطالب بتأجيل مبارياتنا 34 دقيقة | رياضات أخرى
البدري: إيقاف الأهلي لكهربا تسبب في عدم ضمه.. ورسالة لمن لم أختاره 42 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
تعرف على كل المتأهلين لأمم إفريقيا.. إنجاز عربي وبطاقة معلقة ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
سلبية مسحة الأهلي قبل السفر إلى السودان ساعة | دوري أبطال إفريقيا
معوض: عودة رمضان للتدريبات أمر يخص ناديه.. وليس شرطا أن تذهب شارة المنتخب للاعب معين ساعة | الدوري المصري
بعد إلغاء مواجهة سيراليون ضد بنين.. كاف من يحسم بطاقة التأهل الأخيرة لأمم إفريقيا ساعة | إفريقيا
كارتيرون: لاعبو الزمالك ظهروا بمستوى رائع مع منتخب مصر.. وأشيد بقرار البدري تجاه طارق حامد ساعة | الدوري المصري
رئيس الزمالك يجتمع بفريق السلة من أجل قمة الدوري.. ووعد بشأن المستحقات المتأخرة 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2 مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا 3 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 4 حوار – صلاح يتحدث عن مواجهة وراموس وعلاقته بـ كلوب واللعب في الأولمبياد وإسبانيا
قد ينال إعجابك