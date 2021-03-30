تصفيات المونديال – البرتغال وصربيا ينتصران ويتقاسمان الصدارة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 23:01

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو وجواو بالينيا - البرتغال

تقاسم منتخبا البرتغال وصربيا صدارة المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد الفوز على لوكسبورج وأذربيجان على التوالي.

وكان كلا المنتخبين تعادلا في الجولة الماضية إيجابيا بهدفين لكل منهما.

وانتصر المنتخب البرتغالي بثلاثة أهداف لهدف، فيما فاز نظيره الصربي بهدفين لهدف.

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وفي لقاء البرتغال، تقدم لوكسمبورج صاحب الأرض بهدف في الدقيقة 30 عن طريق جيرسون رودريجيز.

وأدرك ديوجو جوتا التعادل في الدقيقة 45.

وأضاف جواو كانسيلو الهدف الثاني لحامل لقب يورو 2016 في الدقيقة 51.

وأتم جواو بالينيا ثلاثية البرتغال بهدف في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة طرد لماكسيم شانوت لاعب لوكسمبورج عقب حصوله على إنذارين في الدقيقة 87.

أما في لقاء صربيا افتتح ألكسندر متروفيتش أهداف اللقاء لصالح صربيا في الدقيقة 16.

وأدرك إمين ماخمودوف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

وسجل متروفيتش هدف انتصار صربيا في الدقيقة 81.

بتلك النتائج يتصدر منتخب البرتغال المجموعة بسبع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه صربيا وخاض كل منهما ثلاث مباريات.

فيما يحتل منتخب لوكسمبورج المركز الثالث بثلاث نقاط من مباراتين خاضهما.

فيما يأتي منتخب أيرلندا وأذربيجان رابعا وخامسا على التوالي دون أي نقطة.

البرتغال صربيا تصفيات المونديال
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