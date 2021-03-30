تصفيات المونديال - كرواتيا تضرب مالطا بثلاثية.. وروسيا تسقط أمام سلوفاكيا

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 22:55

كتب : FilGoal

مودريتش - كرواتيا

فاز منتخب كرواتيا على ضيفه مالطا بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى النقطة 6 في صدارة المجموعة الثامنة لتصفيات قارة أوروبا، بالتساوي مع روسيا صاحب المركز الثاني.

وسجل ثلاثية كرواتيا كل من إيفان بيرسيتش ولوكا مودريتش وجوسيب بريكالو.

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بينما تجمد رصيد منتخب مالطا عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

في مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها سقط منتخب روسيا وخسر أمام سلوفاكيا بثنائية مقابل هدف.

سجل هدف سلوفاكيا الأول المدافع ميلان سكرينيار ثم تعادل منتخب روسيا عن طريق ماريو فيرنانديز. قبل أن يسجل روبرت ماك هدف فوز سلوفاكيا.

الفوز رفع رصيد سلوفاكيا إلى النقطة 5 في المركز الثالث خلف كرواتيا وروسيا ولكل منهما 6 نقاط.

كما فاز منتخب قبرص على سلوفينيا بهدف دون رد، ليصل إلى النقطة 4 في المركز الرابع بالمجموعة، وتجمد رصيد سلوفينيا عند النقطة 3 في المركز الخامس.

كرواتيا تصفيات المونديال
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