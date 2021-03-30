تصفيات المونديال - هولندا تكتسح جبل طارق بسباعية.. ولاتفيا تشعل المجموعة بالتعادل مع تركيا

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 22:43

كتب : FilGoal

هولندا ضد جبل طارق - تصفيات المونديال

اكتسح منتخب هولندا مضيفه جبل طارق بسبعة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

بينما أشعل منتخب لاتفيا المجموعة بتحقيق النقطة الأولى من التعادل أمام تركيا المتصدر بثلاثة أهداف لكل منهما.

وتضم المجموعة السابعة كل من تركيا وهولندا وجبل طارق ولاتفيا والنرويج ومونتينجرو.

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وأنهى منتخب تركيا التوقف الدولي الحالي في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط يليه منتخبات هولندا ومونتينجرو والنرويج على الترتيب بـ 6 نقاط والأفضلية لفارق الأهداف، بينما يحل لاتفيا خامسا برصيد نقطة واحدة ويتذيل جبل طارق الترتيب بدون رصيد من النقاط.

ويتأهل المنتخب الأول من كل مجموعة من المجموعات العشرة إلى كأس العالم مباشرة بالإضافة إلى أفضل منتخبين من دوري الأمم الأوروبية موسم 2020 -2021.

بينما أصحاب المركز الثاني تقام مباريات إقصائية لملحق بنظام الذهاب والإياب.

ورغم أن منتخب هولندا أنهى الشوط الأول متقدما بهدف دون رد سجله ستيف بيرغويس في الدقيقة 42 إلا أن الطواحين الهولندية أضافت ستة أهداف في الشوط الثاني فقط.

وسجل لوك دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 55 قبل أن يضيف ممفيس ديباي وجورجينو فينالدو ومالين في الدقائق 61 و62 و64.

وفي الخمس دقائق الأخيرة نجح البديل فان دي بيك في تسجيل الهدف السادس بالدقيقة 85 قبل أن يضيف ممفيس ديباي هدفه الثاني والسابع لفريقه في الدقيقة 88.

أما منتخب تركيا فأهدر تقدمه بثلاثة أهداف مقابل هدف إلى تعادل يفقد به أول نقطتين في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقدم منتخب تركيا مبكرا عن طريق كينان كارامان في الدقيقة 2 قبل أن يضيف هاكان تشالهان أوجلو الثاني في الدقيقة 33 ولكن قلص سافالنيكس النتيجة بتسجيل هدف لاتفيا الأول في الدقيقة 35.

ونجح بوراك يلماز من تسجيل الثالث لتركيا من ركلة جزاء في الدقيقة 52 قبل أن يسجل منتخب لاتفيا هدفين في الدقيقتين 58 و79.

بينما حقق منتخب النرويج فوزه الثاني في المجموعة بالفوز أمام مونتينجرو بهدف دون رد سجله سورلوث في الدقيقة 35 من الشوط الأول.

تصفيات المونديال هولندا تركيا
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