كرة سلة - أشرف توفيق لـ في الجول: قرارات القمة غير مرضية ومجحفة لـ الأهلي

استنكر أشرف توفيق المدير الفني لفريق سلة الأهلي قرارات مباراة القمة ضد الزمالك والتي كان مقررا إقامتها أمس الإثنين.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة السلة قراره باعتبار الأهلي فائزا والزمالك مهزوما في المباراة بسبب تواجد الجماهير.

وقال أشرف توفيق لـ في الجول: "قرارات قمة السلة غير مرضية ومجحفة للأهلي من وجهة نظري للنادي".

وأوضح "القوانين واللوائح تنص على أن ما حدث يتم توصيفه تحت مصطلح الانسحاب وليس اعتبار فريقا مهزوما وأخر فائزا".

وكشف توفيق "هناك فارق كبير بين الحالتين لأن الخاسر في السلة يحصل على نقطة وهو ما يفيد موقعه في جدول المسابقة ويدعم حظوظه عند الأدوار النهائية".

وتابع "أما في حالة الانسحاب فيحرمه ذلك من الحصول على أي نقطة".

وأضاف توفيق "وضعت لاعبي فريقي الخمسة أمس في الملعب وطالبت بلعب المباراة لكن الطرف الآخر لم ينجح في تنفيذ القرارات بإخلاء الملعب، هناك لائحة صريحة تنص على كيفية التعامل مع هذا الموقف".

واختتم المدير الفني للأهلي تصريحاته "في النهاية اتحاد السلة له مطلق الحرية في اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات لكن أعبر عن وجهة نظري في القضية"