تنس طاولة - الأهلي يعلن إيقاف هنا جودة ومريم الهضيبي وإحالتهما للتحقيق

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 21:44

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

هنا جودة - مريم الهضيبي - تنس طاولة

أعلن موقع الأهلي الرسمي إيقاف الثنائي هنا جودة ومريم الهضيبي لاعبتي تنس الطاولة في النادي بسبب نشر بيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "بالشكل غير اللائق" وفقا لبيان النادي.

وكانت هنا جودة قد نشرت بيانا عبر صفحتها الرسمية تطالب فيه عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأشرف صبحي وزير الرياضة واللجنة الأولمبية من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو.

نداء عاجل إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المهندس...

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وردت مريم الهضيبي ببيان أخر تطالب فيه بمشاركتها في أولمبياد طوكيو بسبب المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المؤهلة للأولمبياد مع زميلاتها والتي لم تشارك فيها هنا جودة بسبب أنها غير مصنفة دوليا على مستوى السيدات.

نداء إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و السيد اشرف صبحى وزير الشباب الرياضة و المهندس هشام حطب رئيس...

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ووفقا لما جاء بموقع الأهلي الرسمي:

"قرر رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إيقاف كل من هنا جودة ومريم الهضيبي لاعبتي تنس الطاولة بالنادي".

"كما تقرر إحالة الثنائي إلى التحقيق غدا الأربعاء، وذلك لقيامهما بالحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل غير اللائق، الذي يتنافى مع سياسة النادي وثوابته".

تنس طاولة الأهلي هنا جودة مريم الهضيبي
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