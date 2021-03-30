إغماء تسبب في عدم إكمال المباراة.. إثيوبيا تتأهل لكأس الأمم رغم الهزيمة وغياب مدغشقر

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 21:08

كتب : FilGoal

منتخب إثيوبيا - الصورة من الصفحة الرسمية للاتحاد الإثيوبي لكرة القدم

تأهل منتخب إثيوبيا إلى كأس أمم إفريقيا 2022 رغم الهزيمة التي تلقاها اليوم الثلاثاء على يد مضيفه كوت ديفوار بثلاثة أهداف لهدف.

وحل منتخب إثيوبيا ضيفا على كوت ديفوار لملاقاته في إطار الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا لحساب المجموعة 11.

وافتتح ويلي بولي أهداف اللقاء للإيفواريين في الدقيقة الثالثة وأضاف فرانك كيسي الهدف الثاني في الدقيقة 19 من ركلة جزاء.

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وفي الدقيقة 74 قلص المنتخب الإثيوبي النتيجة عن طريق جيتانيه جيبيتو.

وأضاف جيام كواسي الهدف الثالث لكوت ديفوار في الدقيقة 76.

كل ذلك قبل أن تبدأ الأحداث الغريبة.

ففي الدقيقة 80 سقط الحكم الغاني تشارليز بولو مغشيا عليه وتوقفت المباراة ليتلقى العلاج ويذهب إلى المستشفى.

وكان الحكم الغاني أدار اللقاء بعد تخلف الحكم الأصلي عن حضور المباراة.

ورفض منتخب إثيوبيا خوض المباراة بالحكم الرابع الذي كان يحمل الجنسية الإيفوارية.

ولم تُكمل المباراة وفقا لما نشره الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، ومن غير المعروف مصيرها حتى الآن.

لكن في الوقت ذاته فإن منتخب مدغشقر منافس إثيوبيا على بطاقة التأهل الثانية فشل في الفوز على ضيفه النيجر.

واكتفى منتخب مدغشقر الذي بلغ ربع نهائي النسخة السابقة في مصر في مشاركته الأولى بالتعادل السلبي.

وبالتالي تصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة بـ13 نقطة يليه إثيوبيا بتسع نقاط ثم مدغشقر بثماني نقاط وأخيرا النيجر بأربع نقاط.

إثيوبيا كوت ديفوار تصفيات إفريقيا مدغشقر النيجر
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