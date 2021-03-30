حوار في الجول – مصيلحي: أرفض إنشاء الأهلي لفرع في الإسكندرية.. وصورة الاتحاد اختلفت كثيرا

يرفض محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري فكرة إنشاء فرع للأهلي في الإسكندرية مؤكدا أنها ستضر ناديه كثيرا وأن الأخير لا يحتاج لشعبية إضافية.

وأجرى مصيلحي حوارا مطولا مع FilGoal.com تحدث خلاله عن العديد من الأمور التي تخص الاتحاد فنيا وإنشائيا بعد ما يقرب من أربع سنوات على رئاسته للنادي في ولايته الحالية.

وكل ما يلي على لسان محمد مصيلحي.

عن فكرة إنشاء فرع للأهلي في الإسكندرية

في البداية يجب أن أقول إن زيارة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب لنادي الاتحاد هي محل تقدير كبير من الجميع.

لكن فكرة إنشاء فرع للأهلي في الإسكندرية أنا ضدها وبقوة، نادي الاتحاد هو الإسكندرية، والإسكندرية هي نادي الاتحاد.

لا يصح أن أرى فرع للأهلي أو الزمالك في الإسكندرية فذلك سيأخذ من شعبية الاتحاد والأهلي ليس في حاجة لشعبية إضافية.

الأهلي له أكاديميات في كرة القدم هنا في الإسكندرية تعمل منذ 20 عاما وهذا حقه ولا توجد مشكلة لكن إنشاء فرع فهذه مشكلة.

لم أر ليفربول يفتح فرعا له في مانشستر أو لندن، ولا أظن شعب الإسكندرية يقبل بأمر كهذا.

عن الطفرة الرياضية وهل يفوز الاتحاد بالدوري؟

نعيش استقرارا فخلال أربع سنوات لي هنا لم نتعاقد سوى مع أربعة مدربين هم محمد عمر وحلمي طولان وطلعت يوسف وحسام حسن، فيما تعاقد الإسماعيلي مع 16 مدربا في سنة. (ضاحكا)

نعاني من أزمة مالية لكنني لم أجعل أي من الأجهزة الفنية أو اللاعبين يشعروا بها.

مشاركتنا في البطولة العربية جعلت صورتنا تتغير ليس فقط في مصر بل في الدول العربية وأصبح لنا قيمة وشكل في القرعة.

لا نسعى للفوز بالدوري لنتحلى بالواقعية ليس لدينا الإمكانيات الكبيرة لمجاراة الأهلي والزمالك وبيراميدز وهدفنا الفوز ببطولة مثل كأس مصر.

لو الجمهور يتواجد ويحضر المباريات أيضا سيصنع هذا الأمر الفارق معنا.

غياب الجمهور أثر كبيرا على الأندية الشعبية وجاء في صالح أندية المؤسسات.

عن التوأم حسام وإبراهيم حسن

التعامل مع التوأم صعب جدا لكن حسام وإبراهيم مخلصين جدا هم يحتاجان لمعاملة خاصة ويريدان الفوز دائما.

حسام حسن له نجاحات سابقة في التدريب وهو نجم وانا سعيد بالتعامل معه، هو وإبراهيم سعداء بالتعامل معنا.

أمنح الجهاز الفني الحالي أو أي من الأجهزة الفنية السابقة الصلاحيات الكاملة لأنني رجل إداري وليس لي دخل بالأمور الفنية.

رحيل بعض اللاعبين رغم عدم مشاركتهم هذا يحدث في أكبر الأندية مثل الأهلي ولم يتحدث أحد، فأحمد الشيخ رحل وصلاح محسن لا يلعب كثيرا، كما قلت لا أتدخل في الأمور الفنية.

لا توجد مستحقات متأخرة للجهاز الفني أو اللاعبين.

عن قطاع الناشئين

إمام محمدين مدير القطاع يقوم بعمل رائع ونحن سعداء جدا بوجوده معنا ونتمنى استمراره لأن هناك من يحاول إزعاجه.

لكن إمام يتحلى بالصبر لأنه يحب الاتحاد ويحب تعاملي معه على المستوى الشخصي كذلك.

نتائج عمل إمام بدأت في الظهور بظهور لاعبين صاعدين رائعين، بالإضافة لأن فكرة فريق الأمل التي اخترعها هو وحسام حسن كانت رائعة وأعطت الاتحاد ميزة كبيرة.

عن فريق السلة

فريق السلة حينما توليت رئاسة النادي كان مستواه تحت الصفر فقمنا بدعمه وأعدنا الكثير من اللاعبين والآن نحصد البطولات.

إسماعيل أحمد هو من يقرر متى يتوقف ويعتزل لكننا سعداء باستمراره فهو قيمة وإضافة كبيرة للنادي.

عقود جميع اللاعبين مستمرة لموسم أو موسمين على أقل تقدير ولا توجد مشكلة لدينا في تلك الجزئية.

عن الطفرة الإنشائية في الاتحاد

الفارق في ولايتي الحالية والولايات السابقة فرق بين السماء والأرض لن أتحدث كرئيس نادي بل كمحب للاتحاد، فنحن نعيش طفرة رائعة.

نعمل على إنشاء مركز تجاري وقمنا ببيع بعض المحلات التجارية لثلاثة بنوك في فرعنا في سموحة وكل ذلك سيدر دخلا كبيرا للنادي.