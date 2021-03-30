كارتيرون: توليت تدريب الزمالك في ظروف صعبة وحالة اللاعبين النفسية لم تكن جيدة

شدد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على صعوبة الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق الأبيض خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وقال كارتيرون عبر موقع الزمالك الرسمي: "توليت تدريب الزمالك في ظروف صعبة وحالة اللاعبين النفسية لم تكن جيدة".

وأضاف "أسعى منذ عودتي للزمالك لعلاج السلبيات واللاعبين كانت لديهم مشاكل بدنية ونفسية سأحرص على علاجها في الفترة الحالية".

وواصل "هدفي مع الزمالك جعل اللاعبين يحبون كرة القدم ويستمتعون باللعب لأنني وجدت الأمور صعبة بعد عودتي للفريق".

وأكمل "لم أجد فترة كافية للعمل مع اللاعبين قبل مواجهة الترجي لأنني توليت المهمة قبل المباراة بيومين فقط".

وأتم تصريحاته "كما أن نتائج الفريق لم تكن جيدة في بطولة إفريقيا، لكني حرصت على تحفيز اللاعبين قبل اللقاء ولكن الأداء لم يكن على المستوى المطلوب".

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد نقطتين.