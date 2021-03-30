وصول ساسي والجزيري إلى القاهرة بعد المشاركة مع منتخب تونس

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 19:43

كتب : إبراهيم رمضان

فرجاني ساسي - الزمالك

وصل إلى القاهرة فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمين من تونس، عقب مشاركتهما مع نسور قرطاج في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

سيف الدين الجزيري

النادي : الزمالك

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

ومن المقرر أن ينتظم ساسي والجزيري في تدريبات الزمالك الجماعية غدا الأربعاء.

ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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يذكر أن سيف الدين الجزيري غير مقيد في القائمة الإفريقية للزمالك، ولن يشارك مع الفريق في المباراة المقبلة.

ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الجزائر يوم الخميس المقبل استعدادا للقاء المولودية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد نقطتين.

الزمالك سيف الدين الجزيري فرجاني ساسي
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