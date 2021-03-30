بوفون يغيب عن دربي تورينو بسبب ازدراء الأديان

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إيقاف جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس لمباراة واحدة بتهمة ازدراء الأديان.

جيانلويجى بوفون النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية قد أعلنت إيقاف حارس مرمى يوفنتوس مباراة واحدة وأيد استئناف المدعي العام الفيدرالي الحكم.

كما تم تغريم بوفون 5000 يورو وذلك بسبب إصدار تعبير ازدراء أديان في مباراة يوم 19 ديسمبر.

وجاء في البيان: "أيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية استئناف المدعي العام، وألحقت عقوبة مباراة واحدة ضد بوفون".

وتابع "تمت إحالة حكم حارس مرمى يوفنتوس، والذي عاقبته المحكمة الفيدرالية الوطنية بغرامة 5 آلاف يورو، لأنه نطق بلفظ يعتبر تعبيرا فيه ازدراء أديان".

وصدر ذلك من بوفون في مواجهة يوفنتوس وبارما يوم 19 ديسمبر الماضي.

وبذلك يغيب بوفون عن دربي تورينو المقرر إقامته مساء يوم 3 أبريل.