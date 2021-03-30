رئيس اللجنة الطبية بالأهلي لـ في الجول: حمدي فتحي يغيب 8 أسابيع.. ولا صحة لإصابة الشناوي

كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في الأهلي عن تطورات ملف المصابين في الفريق وموعد عودتهم للمشاركة في المباريات.

حمدي فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وقال محمد شوقي لـFilGoal.com: "حمدي فتحي خضع لجراحة ناجحة في عظمة الكعبرة في الكوع ويستطيع العودة للتدريبات بشكل طبيعي خلال 48 ساعة ولكن دون أي التحامات وسيكون جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي مع الفريق بعد 8 أسابيع".

وتعرض حمدي فتحي للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات أمم إفريقيا.

وأعلن الأهلي خضوع اللاعب لجراحة ناجحة لتثبيت الكسر وأن مدة غيابه قد تصل إلى 10 أسابيع.

وأضاف "أما علي معلول سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات مع الأهلي منتصف إبريل".

وواصل "كذلك كريم نيدفيد سيكون جاهزا للمشاركة مع الأهلي عقب مباراة المريخ السوداني".

وأوضح "وسيعود محمود متولي للمشاركة مع الأهلي بعد أسبوعين من الآن بشكل طبيعي".

وشدد في نهاية تصريحاته "كل ما أشيع عن عودة محمد الشناوي للأهلي مصابا من معسكر المنتخب غير صحيح واللاعب جاهز للمشاركة بشكل طبيعي".

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.