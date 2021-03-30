سابع العرب.. موريتانيا تتأهل لكأس الأمم الإفريقية

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 17:43

كتب : FilGoal

موريتانيا - تونس

تأهل منتخب موريتانيا لكأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون بعد الفوز على إفريقيا الوسطى في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

وحقق منتخب موريتانيا الفوز خارج ملعبه على إفريقيا الوسطى ليحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، خلف المغرب المتصدر بـ11 نقطة.

وسجل هدف فوز موريتانيا على إفريقيا الوسطى أوباكار ديارا في الدقيقة 45.

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وتعد هذه هي المرة الثانية لمنتخب موريتانيا الذي يتأهل فيها لكأس الأمم الإفريقية، بعدما شارك في النسخة السابقة من البطولة عام 2019 في مصر.

وبدأت مشاركات منتخب موريتانيا في كأس الأمم الإفريقية بعد زيادة عدد منتخبات البطولة إلى 24 بدلا من 16.

وبذلك يكون منتخب موريتانيا سابع المنتخبات العربية المتأهلة للبطولة بعد كل من مصر وتونس والجزائر والمغرب والسودان وجزر القمر.

وخلال مشاركته الأولى بكأس الأمم الإفريقية تعادل منتخب موريتانيا مرتين أمام كل من تونس وأنجولا وخسر مرة أمام مالي.

موريتانيا كأس الأمم الإفريقية
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